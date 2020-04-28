夜市休市1968APP顯示「人潮略多」　民眾和嘉義市府霧煞煞

▲嘉義市彌陀夜市27日晚間無開業。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應五一連續假期，中央發布1968APP提供人潮眾多的熱點警示，以綠、黃、紅三色燈號，警示人潮狀況，嘉義市共有3處被列入警示熱點，嘉義市政府更積極配合中央疫情指揮中心實施分流管制。但(27日晚間9:30到11點，被列為警示熱點之一的彌陀夜市，出現黃色「人潮略多」燈號。由於彌陀夜市營業時間是每周三、每周五晚間，昨日並無營業，市府發現燈號有異，對此黃燈信號毫無頭緒，希望中央說明標準。

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▲嘉義市彌陀夜市27日晚間無開業，1968APP卻顯示黃燈警示人潮略多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

28日市務會議中，市府建設處報告此一狀況。市府表示，首先，中央匡列人潮眾多地點時，並無蒐集地方政府意見，各地方政府都是看了APP才知道，哪些地點被匡列入內。其次，成為熱點的標準為何？中央亦無提供相關資料。對此，黃敏惠暨27日向中央呼籲，疫情當前，地方政府絕對配合中央「分流管制」指導原則，但中央預期人潮擁擠的熱門景點，務必標準要一致，且必須要與各地現況及民眾認知相近或相符，才能具有說服力，否則將對民眾生計造成傷害，更容易帶來恐慌。

1968APP27日晚間針對彌陀路夜市發出熱點警示，呈現第二級黃色警示燈號，市府建設處說，昨晚彌陀夜市並無營業，廣場其實空蕩無人，但警示卻顯示「黃燈：人潮略多」。市府表示，人潮略多的燈號警示判斷標準到底為何，中央應清楚說明，才能真正達到正確警示的效果。

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