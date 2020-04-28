美國經濟Q2萎縮至多30％！　白宮顧問：Q3將恢復正成長

▲美國的失業人口已比全台灣的人口還多。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

白宮經濟顧問 Kevin Hassett 日前表示，數據顯示美國在新冠病毒（COVID-19）疫情爆發之際，似乎有逐漸適應的趨勢，他預期即便美國經濟在Q2萎縮達到經濟大蕭條時期的水平，但Q3應該會出現反彈。

Hassett 表示，美國經濟在Q2下降了20～30％，也面臨到經濟大蕭條時的失業率，不過Q3將恢復正成長。「疫情剛開始的時候的確是很糟糕，病毒在許多商業活動領域中迅速蔓延，但隨著時間的推移，嚴重性真的縮減了，這代表人們已經學會如何做好健康防護。」他說。

請繼續往下閱讀...

川普先前透露他與庫克（Tim Cook）的對談，他說庫克預計美國經濟將在疫情過後呈現V字型的復甦。對此 Hassett 表示，庫克的預期是否能夠實現，取決於美國政府的行動；他認為，政府仍必須推出更進一步的振興措施，才能確保經濟出現強勁反彈。

美國財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）日前也表示，隨著5、6月重新開放經濟，預計在7、8、9月就會看見反彈。



＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►全球確診數破300萬！各國「逐步解封」計畫一次看 丹麥搶先重啟校園

►中國檢測劑「品質低劣、讀數錯誤」 白宮顧問批：靠疫情謀取暴利

►川普斥「對中國超不滿意」！未阻新冠肺炎擴散 美將究責求償