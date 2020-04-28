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全球確診數破300萬！各國「逐步解封」計畫一次看　丹麥搶先重啟校園

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▲▼新冠肺炎,西班牙。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙26日開始允許孩童在1名家長陪同下外出。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

新冠肺炎（COVID-19）全球確診病例突破300萬大關，多個歐洲國家和數個美國州正逐步鬆綁防疫限制措施，也有國家按兵不動，以下為總整理。

根據法新社統計，疫情在全球奪走20萬9000多條人命，感染超過300萬人。染疫死亡人數最多的是美國，達5萬6000多人；病逝案例中逾半在歐洲，歐洲總死亡人數來到12萬6233人。

亞太地區

台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日坦言，國內疫情有機會在6月底暫歇，經濟活動放寬雖有其必要性，但須確保各種管制方式常態化，當疫情死灰復燃時才得以及時因應。

中央流行疫情指揮中心27日宣布，台灣無新增確診病例，敦睦艦隊群聚感染確診維持31人，目前全台累計429例，連15天無本土病例。

▲▼指揮中心4/28記者會。（圖／指揮中心提供）

▲目前全台累計429例，連15天無本土病例。（圖／指揮中心提供）

中國

疫情源頭中國湖北省武漢市如今醫院內沒有剩餘病例，儘管鬆綁封城措施，當局仍例行性檢測居民。

而中國其他大城也陸續恢復正常，上海、北京成千上萬名學童多個月來首度回到學校。

據中國國家衛生健康委員會衛生應急辦公室發布的最新通報，截至4月27日24時，境內累計確診病例8萬2836例，累計死亡病例4633例。

澳洲

澳洲人口最多的新南威爾斯州將放寬部分行動限制措施，盼在擴大檢測下能延續新增病例遞減的趨勢。

雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）和鄰近兩處海灘28日重新對當地居民開放，結束1個月的封鎖狀態。

澳洲確診案例約略達6700起，有近半數在新南威爾斯州。新南威爾斯州政府表示，5月1日起放寬禁足令和非必要活動措施禁令，允許一次最多2名成年人去探望另1人的住家。

▲▼澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）。（圖／達志影像／美聯社）

紐西蘭

紐西蘭3月26日宣布鎖國，對紐西蘭近500萬人口實施全球最嚴苛的封城措施之一，4月28日予以解除，首日吸引民眾排隊外帶漢堡、薯條與咖啡，總理阿爾登（Jacinda Ardern）消除冠狀病毒本土傳染，因為防疫有成而廣獲讚賞。

紐西蘭僅通報1122例確診病例，包括19例死亡病例，在全球的病故案例中相對較低。

阿爾登告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）：「我們可以有信心地說，紐西蘭沒有社區傳播，目前的策略是維持現狀。」

歐洲

義大利

義大利3月10日成為第一個實施限制規範的歐洲國家，4月27日起，部分建造工人以及工業機械、汽車、精品工廠的勞工，得以重返工作崗位。

5月4日起，民眾可以至公園散步運動，若遵守社交距離並配戴口罩的話可探望親戚；同一天，餐廳可以做外賣生意；6月1日起餐廳內用、理髮廳都可重啟；9月學校復課。

義大利4月27日通報新增333起死亡病例，總數來到2萬6977起。當局同時通報1739起新增確診病例，為3月上旬以來最低。

西班牙

西班牙3月14日起實施的限制措施堪稱全球數一數二嚴格；當局4月26日開始允許孩童在1名家長陪同下外出；5月2日起開放民眾外出運動散步。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，西班牙總確診數在全球位居第二，僅次美國，達22萬9422起，死亡總數達2萬3521人。

德國

德國3月16日實施第一批限制措施，4月20日開始允許部分規模較小的店家重新營業；5月4日部分學童將重返校園，從年級最高的開始。酒吧、餐廳、文化中心、遊戲運動場所持續關閉。體育場館演唱會館8月31日前都不會開放。

德國計劃逐步恢復正常。搭乘公共運輸、部分地區出入商家都必須配戴口罩。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）公布的數據顯示，境內新增1144人確診感染，累計來到15萬6337例。不治的案例增加163例，累計5913人染疫死亡。

▲▼新冠肺炎,口罩,德國。（圖／路透）

▲德國計劃逐步恢復正常，搭乘公共運輸、部分地區出入商家都必須配戴口罩。。（圖／路透）

比利時

當地多數企業將於5月11日重新開張，學校從5月18日恢復上課。餐廳最早6月8日營業，但咖啡廳和酒吧重啟時程未定。5月4日起，在當地搭乘公共運輸系統必須配戴口罩。

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，比利時迄今有4萬6687起病例，7207人病故。

奧地利

奧地利小型店鋪、園藝、五金行於4月中旬重新開張；規模較大商店下個星期恢復營業；餐廳預料5月中旬開店；學童5月4日起將逐步重返校園。

據約翰霍普金斯大學最新數據，奧地利確診案例總數達1萬5274例，549人病歿。

法國

巴黎當局3月17日開始封城，將於5月11日開始解封。學校將分梯次開放，但咖啡廳、戲院目前仍繼續關閉，演唱會、體育活動同樣遭禁。

法新社報導，法國衛生部今天通報過去24小時境內醫院和養老中心有437起新增死亡病例，累計總數來到2萬3293起。

▲▼丹麥已在4月15日重新開放學校。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥已在4月15日重新開放學校。（圖／達志影像／美聯社）

斯堪的那維亞國家

丹麥和挪威僅實施部分限制措施，成為首批解封的歐洲國家之列。

丹麥學童4月15日率先重回教室；瑞典則實施佛系防疫措施，完全沒有任何限制，學校餐廳照常營業。

約翰霍普金斯大學最新數據顯示，丹麥確診總數來到8896例，死亡數427；挪威7599例確診，205人病故；瑞典1萬8926例確診，2274人喪生。

英國

英國防疫措施目前按兵不動。首相強生（Boris Johnson）27日病癒重返工作崗位後，呼籲民眾要對禁足令保持耐心，表示英國正處於最危險的時刻，他拒絕拋棄過去這段時間英國人民的努力與犧牲成果，冒著爆發第二波疫情、造成更多人命損失與國家醫療保健服務（NHS）不堪負荷的風險。

他表示，目前無法明講禁足令會很快，或很久之後才解除。

根據約翰霍普金斯大學的統計數據，英國確診病例達15萬8348起，死亡病例有2萬1157起。

美洲

美國

根據約翰霍普金斯大學最新統計數據，截至當地27日晚間8時30分，美國累計病故人數來到5萬6144人，感染人數來到98萬7022起。

即便如此，喬治亞州、奧克拉荷馬州等數個多半為鄉村田野的州，已展開暫時性步驟於5月1日重啟經濟活動。

美國重災區紐約州多數地區禁足令預料將會延長至5月15日以後，但如果醫院仍負荷得來、其他條件也都符合，其他地區禁令則將鬆綁。

▲▼新冠肺炎,紐約,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約民眾戴著口罩出門放風。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大

加拿大今天開始逐步放鬆限制措施，總理杜魯道（Justin Trudeau）敦促國人審慎、慢慢來，避免疫情死灰復燃。

大西洋沿岸的新布朗斯威克省（New Brunswick）一個多星期來新增確診掛零，率先鬆綁社交距離規範，並開放公園、海灘。薩斯克其萬省（Saskatchewan）預計下星期允許企業營業。

加國境內確診數最多，多集中在養老中心的安大略省和魁北克省，也都揭露重啟經濟的暫定時間表。

法新社報導，截至今天，加國有4萬8229起確診病例，2781人病故。

巴西

巴西當局正研擬計畫逐步重啟經濟活動，並希望職業足球賽事能在無現場觀眾觀賽情況下，迅速復踢。

酒吧和餐廳是另一個可以在短期內重啟的產業。

路透社報導，巴西記錄到的確診案例超過6萬6000起，病逝案例超過4500起。疫情以及封鎖措施所造成的經濟影響恐十分劇烈，一些分析師表示，年度經濟萎縮幅度可能會改寫紀錄。

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