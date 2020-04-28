金正恩爆無法自行走路或站立！　脫北議員：專列停元山全是障眼法

▲ 金正恩已經神隱長達16天。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩行蹤成謎，稱他病危或射彈時重傷的流言不斷，官媒至今未正面澄清。改名「太救民」的北韓前駐英公使對此指出，「能夠確定的一點是，金委員長處於無法靠自己站立或正常步行的狀態。」

不久前當選南韓首爾江南區議員的太救民27日向美國CNN表示，無法確認金正恩是否接受心血管手術，只能確定他目前無法獨自站立或正常走路，但未透露具體消息來源。且金正恩身為國父金日成的孫子，15日竟缺席太陽節祭拜儀式，太救民表示，「看在北韓人民眼中會覺得很奇怪。」

但他也指出，金正恩相關消息都是最高機密，因此目前瘋傳的謠言大部分都不正確，「清楚金正恩具體狀況的人只有他的妻子、妹妹或親信，我不認為目前有關他的所在地點和是否接受手術的流言是有事實根據的。」

太救民說明，前任領導人金正日逝世時，平壤當局也保密2天。時任北韓外務相正式宣布死訊當天，也是在對外發表的1小時前才得知領導人過世的消息。

另一方面，美國華府智庫「北緯38度」（38 North）25日公布最新衛星照指出，推測為金正恩專用列車的綠皮火車21日起便停在江原道元山車站。南韓總統文在寅特別顧問文正仁也表示，金正恩身體健康，目前停留元山。

但太救民透露，過去他擔任外交官時，北韓政府便發現衛星照會暴露金正恩專列，因此時不時會將列車駛往其他地區，推測火車停在元山也只是障眼法。

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