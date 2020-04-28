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WHO疫情報告「把台灣列入中國大陸一省」　陳時中「霸氣護台」：不道德！

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，世界衛生組織（WHO）對疫情的處置漸漸遭到國際批判，日前在做疫情報告時，把台灣列入中國大陸的一省。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也直批「WHO要正視台灣跟中國大陸的不同，貿然把台灣列入中國大陸一省，是不道德的行為！」

中國大陸新冠肺炎疫情爆發前，台灣疾管署防疫人員就從網路獲得相關資訊，並馬上寫信通知WHO，信中也明確警告該病毒可能人傳人，但遭到WHO已讀不回，直到疫情爆發後，不僅不斷打壓台灣，更質疑台灣信件內容，因此陳時中也曾在記者會公布完整信件。

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但WHO和中國大陸仍在疫情處理上持續打壓台灣，日前做國際疫情報告時，更直接把台灣列入中國大陸的一省。對此，陳時中也不改「霸氣護台」的個性，直批WHO這樣是不道德的行為，呼籲WHO應該正視台灣跟中國大陸的不同。

另外，台灣在這次防疫成果亮眼國際，陳時中昨日晚間和美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）舉行雙邊電話會議。陳時中說，雙方討論精準檢測防疫以及相關科技合作，美方也表示會繼續支持台灣參與WHA（世界衛生大會），美國會繼續來努力，台灣也會持續積極爭取！

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