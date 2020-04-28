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比瑞德西韋有效！日用哮喘藥「Ciclesonide」治新冠　13重症患者奇蹟康復

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（圖／美聯社）

▲現在日本國內已用「Ciclesonide」來治療感染患者，並有良好的療效。（示意圖／美聯社）

圖文／CTWANT

日本雜誌《週刊文春》報導，神奈川縣立足柄上醫院診療過13名新冠肺炎患者的醫師以自身經驗指出，用哮喘治療噴鼻劑「Ciclesonide」治療患者的效果讓人十分驚訝！連重症患者都奇蹟般康復，用藥後確實阻礙了病毒的增殖。

報導指出，新冠肺炎至今還找不到真正的特效藥，全球致力研究用其他疾病藥物治療新冠肺炎的療效，如抗流感病毒藥「Avigan」、又稱「法匹拉韋」（Favipiravir）；含洛匹那韋（Lopinavir）和利托那韋（Ritonavir）成份的抗愛滋病藥「快利佳」錠劑；抗伊波拉病毒的「瑞德西韋（Remdesivir）等。

但有1種藥很少被媒體報導，醫界卻抱以很大的期望，那就是哮喘治療噴鼻劑「Ciclesonide」。現在日本國內已用此藥來治療感染患者，並有良好的療效。

足柄上醫院3月底曾治療鑽石公主號郵輪乘客及社區感染的13名確診患者。院方原本只願意接受輕症患者，但有不少患者住院後突然變重症。

當時的該院綜合診療科（內科）主任醫師岩淵敬介在國立感染症研究所的防疫對策會議上得知，「Ciclesonide」有阻礙病毒增生的效果後，便急忙建議醫院採用。

首位試用此藥的重症患者原本連吸氧都起不了身，才噴了「Ciclesonide」2天就可用餐，還能下床行走。其後包括併發髓膜炎的重症患者等6人用藥後都已痊癒出院。岩淵指出，這種藥原本就是大人、小孩都可用，相當安全。

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