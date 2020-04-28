台灣普篩吵不停！阿中部長「幫全國上課」：要花690億「還會留下偽陰性」

▲指揮中心成立百日，指揮官陳時中幫民眾上課。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

今天是中央流行疫情指揮中心開設滿100天，這些日子以來，不少民眾也都學習到許多防疫、篩檢專業名詞，尤其是爭議不斷的「普篩」。指揮官陳時中也特別選在100天的日子，幫全國民眾上課，不僅曝光這100天因為呼吸道就醫人數高達500萬人，更進一步解析「普篩迷思」，直言「普篩不符合經濟效益、台灣不普篩是有科學依據的」。

陳時中指出，從100天統計來看，新冠肺炎確診個案到3月中一路往上升，第一波暴增都是境外移入，而根據台灣2300萬人統計，這100天之中，看呼吸道症狀的民眾有500萬人，而這500萬人經過醫師評估，找出6萬多人，6萬多人用PCR篩檢，找出現在的429例。

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而針對外界爭議不斷的普篩，陳時中假設，台灣盛行率為18/10,000，看似健康的人口1,800萬人 ，需花費至少540億元進行普篩，才能夠驗出其中32,577人無症狀感染者，其中還有1,797人屬偽陽性，需將上述偽陽性個案進行隔離後再檢測，才能回復正常生活。若以全台2300萬人去算，全面以PCR篩檢方式進行普篩，至少要690億元。

▲陳時中提出普篩費用試算。（圖／指揮中心提供）

但以目前疫情狀況來看，新冠肺炎相關通報 60,956例中，以PCR檢測花費1億8千萬元 ，進一步進行疫調後僅10人查無感染源， 後續影響17人確診。陳時中說，這個結果顯示，若為找出無症狀患者，全面以PCR篩檢方式進行普篩，不只浪費公帑及珍貴的醫療人力資源，且不符效益。

另外，很多人都會疑問呼吸道感染被排除掉的是不是有潛在性病人？陳時中也坦言，這樣的懷疑都是有的，答案也可能真的是有，問題是「怎麼做才能把危害減到最低」，台灣可能有無症狀患者，但如果花很多錢去做，反而留下很多「偽陰性」，那些人一樣在社會上趴趴走。

「台灣不普篩是有科學依據的！」陳時中強調，國外（韓國、義大利）疫情狀況嚴重， 僅能透過封城、大量篩檢，進行個案分流治療，待疫情獲得控制後， 仍要採取逐案疫調方式，但台灣個案數少，透過醫師評估症狀 ，準確通報採檢，並由衛生單位精準疫調，及早掌握密切接觸者，同樣有效控制疫情，台灣精準防疫是成功的。

▲▼指揮中心說明台灣不普篩有科學依據。（圖／指揮中心提供）