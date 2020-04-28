4匪逼交出女友「每人玩3分鐘」！　17歲少年護花怒抽刀殺人：關7年還好

▲4強盜威脅性侵女友，少年不忍女友受玷汙拔刀殺人。（圖／翻攝自YouTube／Cepat Bisa）

圖文／CTWANT

印尼治安敗壞、性侵案件頻傳時有所聞，日前當地又發生一起引發議論的社會案件，一對年約17歲的兩小無猜情侶檔，在校內長椅卿卿我我約會時，遇到4名匪徒逼迫交出手機、錢包跟機車鑰匙劫財；還逼小男友交出女友「每人3分鐘玩一玩」。少年護女友心切，拿刀把一名搶匪刺殺身亡，讓他因此吃上7年有期徒刑的官司。但他不忍女友受玷汙，認為是一輩子的陰影，因此覺得關7年還好。

綜合外媒報導，去年9月間，印尼少年小札與女友，騎機車到校園談心，突然4名歹徒覬覦，要求小扎與他的女友交出錢包、手機，還要把摩托車交給他們。小札討價還價，央求對方是否只拿走手機和錢包就好，結果4名歹徒毫不領情，其中一人甚至軟土深掘，要小扎把女友交出來，供他們幾位兄弟「爽一發」，還直白要求：「借你女友玩一玩，每人3分鐘」。

而當時一心只想保護女友的小扎，看歹徒步步近逼，意圖「霸王硬上弓」，情急之下拿放在機車內的小刀，刺向其中一名歹徒，導致對方當場死亡。而其餘3人一見鬧出人命，立馬嚇得鳥獸散。之後警方扣留小扎，也找到意圖搶劫與性侵，但後來逃逸的歹徒。

當地警方調查後認為，小扎用來防衛的刀，比歹徒所持的武器還大，有過度防衛之嫌，若罪狀成立，可能面臨7年有期徒刑。而小扎在受訪時則認為被關7年還好，因為「7年很快就會過去，但被輪流性侵的陰影，是一輩子的」。而小扎女友表示，希望法官能酌情審理，男友若真的因此入獄，會願意等他出來。

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