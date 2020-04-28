再加油！國人金融風險抵抗力　僅在及格邊緣

▲金融研訓院進行國內金融風險抵抗測試，僅在及格邊緣（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，不但確診與死亡人數迭創新高，經濟動能更瞬間急凍，全球央行忙著降息救市，但降息也讓人民更加擔憂自己的退休金、資產大幅蒸發。大多數的人都不敢想像究竟風暴來襲時，自己的金融風險抵抗力是否足以抵擋。台灣金融研訓院此次針對國人的「金融風險抵抗力」進行線上測試，平均分數竟然只有60.7分僅在及格邊緣，抵抗突如其來的風險令人相當擔憂。

根據台灣金融研訓院進行的「金融風險抵抗力測驗」調查，首波1,180份調查結果發現，國人的金融風險抵抗力平均竟然只有60.7分。其他四個構面中，以「金融知識與行為」分數最低、僅有43.3分明顯不足，分數最高分別是「經濟資源」有70.3分、「社會資本」65.7分；其中，受訪者性別比例的分數上，男女得分差異性不大，各為62.7、59.9分；年齡分布上，風險抵抗力表現最差是19歲以下青少年，得分僅48.8分、最高分是40-64歲的中年族群，但分數也不高，僅有63.3分。

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職業分布上，以農林漁牧業的生產人員、勞工階層及臨時工得分最低，僅有43~51.5分。學歷表現上，大學及研究所以上竟然也只有63分。地區分布上，最高為北北基有62分，最低為高屏澎，僅有52分。

金融常識與知識 須再提升

金融總會秘書長吳當傑表示，金融風險抵抗力就如同人體免疫力，每個人強弱皆不同，也應該有客觀衡量的比較，因此就國家高度而言，量測國民的金融風險抵抗力情況，辨識低抵抗力族群，了解其弱點或盲點，這種掌握情勢的基本功，是已開發國家制定金融普惠相關政策與行動的先行依據，尤其為了讓每一位民眾都能享受到金融服務，金融監督管理委員會近年積極推動普惠金融，以改善貧富差距與生活水準。

台灣金融研訓院院長黃崇哲則指出，這顯示台灣人雖然有較高的經濟儲蓄和團結互助精神，但在金融知識和金融常識的普及教育上則須再加強，並提升對各式金融商品與服務的認識與了解，進而選擇適合的金融商品與服務以累積資產。