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國產新冠肺炎基因檢測試劑來囉！100分鐘檢測92人　還比歐洲價便宜近7成

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▲世基生醫董事長陳錦澤。（圖／記者姚惠茹攝）

▲世基生醫董事長陳錦澤。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

基米（4195）轉投資世基生醫攜手金萬林（6645）合作開發新冠肺炎基因檢測套組，初步定價約1000美元（約3萬台幣），可在100分鐘檢測92個檢體，準確率高達95%，目前已向歐洲、美國、台灣申請認證，預計可望成為經濟部第二波病毒基因檢測業者。

世基生醫董事長陳錦澤表示，這次雙方開發的新冠肺炎基因檢測套組，主要是運用金萬林平台技術研發出的SARS-CoV-2檢測套組，設計出可涵蓋全球變異病毒株的全面性檢測套組，並由世基生醫申請相關認證、量產與銷售。

請繼續往下閱讀...

陳錦澤指出，新的基因檢測套組只要檢體中含有極微量的病毒(RNA大於10個拷貝數)，即可在100分鐘（包含上機40分鐘、操作60分鐘），檢測92個檢體，準確率高達95%，而且初步定價約1000美元，相較目前歐洲檢測92個檢體約需3200美元（約9.6萬台幣）的價格，十分具有競爭優勢。

▲世基生醫董事長陳錦澤。（圖／記者姚惠茹攝）

▲世基生醫攜手金萬林合作開發基因檢測套組。（圖／記者姚惠茹攝）

陳錦澤進一步指出，世基生醫為國內分子診斷試劑製造大廠，擁有符合GMP及ISO13485標準的製造廠，這次由世基生醫負責代工，預計5月底前完成建置SARS-CoV-2檢測套組產線，月產能最大可達70萬人次，並已提出美國EUA（緊急使用授權）、歐盟CE認證、台灣TFDA認證。

陳錦澤說明，基因檢測套組將透過世基與金萬林海外經銷通路銷售，目前已與法國、日本、韓國、印尼、土耳其、印度、中國、越南等通路接觸，而由於經濟部預計要啟動第二波病毒基因檢測開發，並已與廠商洽談，世基生醫可望成為入選業者。

世基生醫創立於2005年，主要技術來源為取得中研院院士陳垣崇團隊的全球專利藥物基因檢測技術，來開發成檢測產品或診斷工具，並取得台灣健保給付，旗下檢測產品已取得台灣、美國、歐洲、中國、韓國、新加坡、泰國等地的銷售許可。

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關鍵字：

世基金萬林基因檢測試劑

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