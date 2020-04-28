輝達完成收購Mellanox　股價攀2個月新高

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布以70億美元正式完成收購以色列資料中心晶片廠邁倫科技（Mellanox），高效能運算和資料中心運算兩領域結合，未來強攻資料中心運算領域。消息宣布後，激勵輝達周一上漲7.49美元或2.59%，達297.08美元，攀近兩個月來新高。

這項收購案於去（2019）年3月11日啟動，去年底通過歐盟反托辣斯當局和墨西哥批准，以及美國反壟斷法規定等，本月初再獲中國反壟斷法核准，27日宣布完成收購。此收購案預計將直接挹注財報，包括非GAAP報表的毛利率、每股盈餘和自由現金流，以及輝達近期發行的50億美元票據相關的增加利息費用。

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NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「人工智慧 (AI) 和資料科學正在重塑運算和資料中心架構。借助 Mellanox，全新的 NVIDIA 將擁有從 AI 運算到連網的端到端技術、從處理器到軟體的完整產品，以及可大規模擴展下一代資料中心的能力。」

Mellanox 創辦人暨執行長Eyal Waldman 表示：「此次收購對於雙方在文化、技術及發展的野心上都是有力的完美互補，Mellanox 的員工也非常期待未來的發展。我們的技術將共同提供引領業界且隨地可得的運算和儲存平台解決方案。」