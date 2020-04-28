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金正恩「神秘綠皮火車」超豪華　龍蝦、美酒還有女列車員唱歌

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▲▼北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩去年4月搭乘火車前往俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩超過兩周未於官媒露面，疑似他的專用火車還被拍到，近日停靠在東邊的元山市。事實上，金正恩的神秘火車向來受到關注，據悉，車上設有現代通訊配備；曾搭乘火車的俄羅斯官員還透露過，可以點各式菜餚來享用。

有關金正恩的謠言不斷，有一說法是他已死亡或呈植物人狀態，不過多名南韓官員則稱，未發現北韓有異常狀況。美國智庫網站「北緯38度」先前則發布衛星照，疑似為金正恩的專用列車，21日至23日停靠在元山市「領導站」。

《紐約時報》曾指出，這列火車有21節綠皮車廂，車窗上的有色玻璃可以防止外人窺視。據悉，由於每節都是防彈車廂，重量比一般車廂更重，因此行駛速度也更慢；根據估計，列車的最高速度僅每小時60公里。

▲▼北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠皮火車外觀。（圖／達志影像／美聯社）

北韓官媒有時會報導領導人在火車上的模樣，使得外界能夠看到車上的設備，包括筆記型電腦。有傳聞指出，金正恩已逝的父親金正日害怕搭乘飛機，多會選擇火車為通行方式，車上除了配備通訊技術，還有一群工作人員隨時待命。

曾多次訪問北韓的俄羅斯前外交官員普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）回憶，車上可以點到多樣菜色，能享用中國菜、韓國菜、日本菜、法國菜等。他在回憶錄《東方快車》（Orient Express）寫道，火車前往俄國途中，金正日要求人員把活龍蝦與其他食材送上車，一箱又一箱的波爾多與勃艮第葡萄酒，全都來自巴黎。

報導描述，據悉金正日在車上感到無聊時，還會請「女列車員」唱歌，作為一種娛樂。不過，金正日最小的兒子金正恩會在火車上享用哪些食物仍是謎，可以確認的是，他確實熱愛美食，尤其喜歡瑞士起司、香檳等高級料理。

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