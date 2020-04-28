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錢櫃六門市停業「股價逆勢上漲」　好樂迪盤中小跌

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▲錢櫃多家北市分店中，敦南店、南京店、松江店與中華店因消防檢查未過遭勒令停業。（圖／記者游宗樺攝）

▲錢櫃多家北市分店中，敦南店、南京店、松江店與中華店因消防檢查未過遭勒令停業。（圖／記者游宗樺攝）

記者林淑慧／台北報導

興櫃KTV業者錢櫃在爆發火警重大公安事件後，目前全台已有六間門市停業，佔整體營業比重約35%，不過台股今（28）日開盤錢櫃股價卻強彈，關係企業好樂迪則小跌。

台北市錢櫃林森店26日驚傳火警，釀成5死、1命危、54人送醫的重大公安事件，各縣市政府昨日針對錢櫃全台17間門市展開大稽查，目前除了林森店外，還有台中店、台北松江店、南京店、敦南店、中華新館西門店因公共檢查有缺失，被要求暫時停業。

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▲錢櫃多家北市分店中，敦南店、南京店、松江店與中華店因消防檢查未過遭勒令停業。（圖／記者游宗樺攝）

▲錢櫃多家北市分店中，敦南店、南京店、松江店與中華店因消防檢查未過遭勒令停業。（圖／記者游宗樺攝）

針對稽查結果，錢櫃主管回應表示，將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。觀察錢櫃今天股價走勢，盤中一度上漲近6%，隨後漲幅收斂，上漲幅度超過1%，股價不跌反漲。好樂迪今天股價下跌逾1%，暫守60元關卡。

依據財報，受到新冠肺炎疫情衝擊，錢櫃2020年3月自結合併營收2.12億元，月減23.89％、年減28.35％，創下近7年半低點。今年第一季合併營收達9.19億元，季減1.37％、年減11.39％，為近八年同期低點。

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