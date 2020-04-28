金正恩傳病重！中國醫院證實「派團赴北韓」　送新冠肺炎試劑　

▲ 習近平與金正恩會晤。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩行蹤成謎已有半月，儘管官媒持續刊登新動態，卻未正面澄清各種謠言。中國近來派出醫療團隊赴北韓，更引起外界議論金正恩的身體狀況。中國人民解放軍總醫院向日媒證實，的確有派人赴北韓，但目的是發送新冠病毒試劑。

美國CNN爆料，金正恩接受心血管手術後病危。《路透社》25日援引知情人士說法報導，中國共產黨中央委員會對外聯絡部資深官員23日率領醫療團隊自北京出發，前往北韓，為金正恩提供建議，也讓「病危說」更有說服力。

日媒JNN記者前往人民解放軍總醫院採訪，向院方問道，是否有派醫師團到北韓。院方人士回應，「是真的。」中國外交部此前也在記者會上證實，對北韓提供醫療援助，送出新冠病毒檢測試劑。JNN因此於28日推測，派醫療團隊赴北韓可能是中國協助他國防疫政策的一環。

另一方面，改名「太救民」的北韓前駐英公使27日向CNN透露，無法確認金正恩是否接受心血管手術，「能夠確定的一點是，金委員長處於無法靠自己站立或正常步行的狀態。」

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