防疫五月天「100天爆肝護台」！盤點十大新冠關鍵字　網淚謝鋼鐵團隊

▲指揮中心官員，左起為羅一鈞、周志浩、陳時中、張上淳、莊人祥，網稱「防疫五月天」。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／整理報導

新冠肺炎肆虐全球，我國疾管署在今年農曆年前宣布「每日開記者會」向國人說明最新疫情，指揮中心如今也開設滿100天，上萬名網友湧入衛福部臉書留下感謝話語，「謝謝鋼鐵團隊！」對此《ETtoday新聞雲》也為您整理出疫情爆發以來，登上熱門搜尋的10大關鍵字。

1.口罩2.0／3.0

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新冠肺炎爆發後造成口罩瘋搶，政府於2/6首推出「口罩實名制」，讓民眾到藥局有限制地購買。很快地，在政委唐鳳的主導下，實名制進化到2.0、3.0，讓民眾得以用網路及超商插卡的方式購買，更具彈性和便利性。

如今國人可以買到的口罩數量從7天3片增加到14天9片，要歸功於「口罩國家隊」及所有幕後人員的辛苦付出。此外，口罩的繽紛花色、重複使用方法等也成為網路熱門討論的話題。

▲口罩2.0預購。（圖／記者陳涵茵攝）

2.陳時中

衛福部部長陳時中扛起指揮中心指揮官重任，自1月中以來帶領團隊開記者會，沒有一日缺席。曾不禁流下男兒淚、金句滿滿的他網路聲量暴漲，面對世衛（WHO）秘書長的指控，也屢次展現霸氣護台的一面，「順時中」更是成為了網路流行用語。此外，網友們也封陳時中及其他指揮中心成員周志浩、張上淳、羅一鈞及莊人祥為「防疫五月天」。

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）

3.居家檢疫／隔離

指揮中心明訂，和確診者接觸過的民眾必須在家隔離14天不得外出，自3/19日起，所有從國外入境的人士一律強制居家檢疫14天，違者將會重罰。

民眾居家隔離／檢疫時，也需要由公所幹事等多名人力協助關懷，各縣市不同規格的防疫包也成為網路熱門話題之一。雖然3月曾有英國情侶抱怨檢疫所像監獄，不過也有許多外籍人士大讚台灣的隔離政策做得很完善。

▲宜蘭縣羅東鎮防疫包。（圖／記者游芳男翻攝）

4.社交距離（Social distance）

陳時中4月初一句「愛有多深，距離就有多遠」宣布台灣實施社交距離規範，民眾在室內應保持1.5公尺、室外1公尺的距離，若雙方均正確佩戴口罩則可豁免。另外，許多民間機關、店家也都架設了透明隔板，防止飛沫噴濺，在地上也貼出間隔貼紙擴大排隊距離。

▲社交距離記號。（圖／記者周宸亘攝）

5.譚德塞

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）被指責在疫情爆發初期就防疫不力，一言一行也被外界認為過度偏袒中國，至今連署要譚德塞下台的人數已破100萬。

譚德塞日前還特別點名「台灣人歧視他的膚色」，引發譁然，我國民間團體硬起來回應，發動群眾募資在《紐約時報》刊登廣告，告訴世界台灣可以提供協助，柔性反擊譚德塞的指控。

▲譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

6.Taiwan Can Help

總統蔡英文在3月時宣示「Taiwan Can Help」，且「Taiwan is helping」，在國人口罩充足之餘，決定捐出1000萬片口罩給疫情嚴重的歐美國家及友邦，並且也願意在技術及藥物上提供合作，讓台灣躍上國際版面。

此外，由阿滴、聶永真等人發起的《紐時》廣告，同樣以「Taiwan Can Help」為主軸，強調在被隔絕的時刻，台灣選擇團結互助，明確宣示沒有人能孤立台灣。

▲募款刊登於《紐約時報》的廣告。（圖／募資執行團隊提供）

7.WHA

外交部指出，因為政治因素，台灣自2017年起就未再受邀出席世界衛生大會（WHA），其餘WHO的技術會議，我國被拒率高達七成。不過由於這次我國防疫表現備受世界肯定，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開承諾支持我國以觀察員身分參加世衛大會。

值得一提的是，陳時中27晚間也和美國衛生及公共服務部長阿札爾（Alex Azar II）進行電話會議。阿札爾表示，美國將持續支持台灣參與今年的世衛大會和世衛相關會議，以促進全球衛生安全。

▲WHO總部。（圖／路透社）

8.細胞簡訊／國家警報

由於1/31鑽石公主號遊輪曾停靠基隆港讓遊客下船觀光，指揮中心因此首次針對疫情發出「細胞簡訊」，提醒到過熱門景點的民眾加強自主管理。而在本月的清明連假，指揮中心同樣針對11個人潮聚集景點發出細胞簡訊提醒，許多公司行號對此也要求有收到訊息的員工居家辦公。

▲細胞簡訊。（圖／網友提供）

9.確診個案足跡

關於個案足跡，其實也曾引發爭議，不少民眾認為應當清楚公布，避免網路謠傳猜測引發恐慌。不過指揮中心認為，若因防疫有需要是可以公開的，但要特別注意個資問題，例如磐石艦事件，因為範圍過大無法一一掌握，才會公布大型活動足跡；但若可以確實掌握，原則上不公開。

▲高雄市衛生局日前公布個案足跡。（圖／記者洪正達攝）

10.紓困方案

疫情衝擊經濟，政府編列1兆5千億的預算作為紓困振興方案使用，包含經濟部、勞動部、交通部等15個部會都祭出紓困方案。日前交通部公路總局也表示，已經針對計程車、遊覽車等駕駛發出8.6億的薪資補貼。

此外，由於受到紓困方案幫助的人數眾多，民眾卻時常反映「不知道怎麼領」，因此「紓困方案」不僅時常登上Google熱搜關鍵字榜單，就連1988紓困專線也被打爆。

▼交通部長林佳龍說明紓困方案。（圖／翻攝自Facebook／行政院）

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