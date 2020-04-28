　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫五月天「100天爆肝護台」！盤點十大新冠關鍵字　網淚謝鋼鐵團隊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫五月天,陳時中,莊人祥,周志浩,張上淳,羅一鈞。（圖／ETtoday資料照）

▲指揮中心官員，左起為羅一鈞、周志浩、陳時中、張上淳、莊人祥，網稱「防疫五月天」。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／整理報導

新冠肺炎肆虐全球，我國疾管署在今年農曆年前宣布「每日開記者會」向國人說明最新疫情，指揮中心如今也開設滿100天，上萬名網友湧入衛福部臉書留下感謝話語，「謝謝鋼鐵團隊！」對此《ETtoday新聞雲》也為您整理出疫情爆發以來，登上熱門搜尋的10大關鍵字。

1.口罩2.0／3.0

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎爆發後造成口罩瘋搶，政府於2/6首推出「口罩實名制」，讓民眾到藥局有限制地購買。很快地，在政委唐鳳的主導下，實名制進化到2.0、3.0，讓民眾得以用網路及超商插卡的方式購買，更具彈性和便利性。

如今國人可以買到的口罩數量從7天3片增加到14天9片，要歸功於「口罩國家隊」及所有幕後人員的辛苦付出。此外，口罩的繽紛花色、重複使用方法等也成為網路熱門討論的話題。

▲口罩2.0預購。（圖／記者陳涵茵攝）

▲口罩2.0預購。（圖／記者陳涵茵攝）

2.陳時中

衛福部部長陳時中扛起指揮中心指揮官重任，自1月中以來帶領團隊開記者會，沒有一日缺席。曾不禁流下男兒淚、金句滿滿的他網路聲量暴漲，面對世衛（WHO）秘書長的指控，也屢次展現霸氣護台的一面，「順時中」更是成為了網路流行用語。此外，網友們也封陳時中及其他指揮中心成員周志浩、張上淳、羅一鈞及莊人祥為「防疫五月天」。

▲▼立法院財政委員會,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）

3.居家檢疫／隔離

指揮中心明訂，和確診者接觸過的民眾必須在家隔離14天不得外出，自3/19日起，所有從國外入境的人士一律強制居家檢疫14天，違者將會重罰。

民眾居家隔離／檢疫時，也需要由公所幹事等多名人力協助關懷，各縣市不同規格的防疫包也成為網路熱門話題之一。雖然3月曾有英國情侶抱怨檢疫所像監獄，不過也有許多外籍人士大讚台灣的隔離政策做得很完善。

▲▼因應疫情延燒，羅東鎮模範兒童不集中一處表揚，公所贈送防疫包應景禮物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣羅東鎮防疫包。（圖／記者游芳男翻攝）

4.社交距離（Social distance）

陳時中4月初一句「愛有多深，距離就有多遠」宣布台灣實施社交距離規範，民眾在室內應保持1.5公尺、室外1公尺的距離，若雙方均正確佩戴口罩則可豁免。另外，許多民間機關、店家也都架設了透明隔板，防止飛沫噴濺，在地上也貼出間隔貼紙擴大排隊距離。

▲▼臺灣銀行,口罩,防疫,社交距離,安全距離。（圖／記者周宸亘攝）

▲社交距離記號。（圖／記者周宸亘攝）

5.譚德塞

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）被指責在疫情爆發初期就防疫不力，一言一行也被外界認為過度偏袒中國，至今連署要譚德塞下台的人數已破100萬。

譚德塞日前還特別點名「台灣人歧視他的膚色」，引發譁然，我國民間團體硬起來回應，發動群眾募資在《紐約時報》刊登廣告，告訴世界台灣可以提供協助，柔性反擊譚德塞的指控。

▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

6.Taiwan Can Help

總統蔡英文在3月時宣示「Taiwan Can Help」，且「Taiwan is helping」，在國人口罩充足之餘，決定捐出1000萬片口罩給疫情嚴重的歐美國家及友邦，並且也願意在技術及藥物上提供合作，讓台灣躍上國際版面。

此外，由阿滴、聶永真等人發起的《紐時》廣告，同樣以「Taiwan Can Help」為主軸，強調在被隔絕的時刻，台灣選擇團結互助，明確宣示沒有人能孤立台灣。

▲▼阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

▲募款刊登於《紐約時報》的廣告。（圖／募資執行團隊提供）

7.WHA

外交部指出，因為政治因素，台灣自2017年起就未再受邀出席世界衛生大會（WHA），其餘WHO的技術會議，我國被拒率高達七成。不過由於這次我國防疫表現備受世界肯定，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開承諾支持我國以觀察員身分參加世衛大會。

值得一提的是，陳時中27晚間也和美國衛生及公共服務部長阿札爾（Alex Azar II）進行電話會議。阿札爾表示，美國將持續支持台灣參與今年的世衛大會和世衛相關會議，以促進全球衛生安全。

▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲WHO總部。（圖／路透社）

8.細胞簡訊／國家警報

由於1/31鑽石公主號遊輪曾停靠基隆港讓遊客下船觀光，指揮中心因此首次針對疫情發出「細胞簡訊」，提醒到過熱門景點的民眾加強自主管理。而在本月的清明連假，指揮中心同樣針對11個人潮聚集景點發出細胞簡訊提醒，許多公司行號對此也要求有收到訊息的員工居家辦公。

▲▼提醒簡訊。（圖／網友提供）

▲細胞簡訊。（圖／網友提供）

9.確診個案足跡

關於個案足跡，其實也曾引發爭議，不少民眾認為應當清楚公布，避免網路謠傳猜測引發恐慌。不過指揮中心認為，若因防疫有需要是可以公開的，但要特別注意個資問題，例如磐石艦事件，因為範圍過大無法一一掌握，才會公布大型活動足跡；但若可以確實掌握，原則上不公開。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市衛生局日前公布個案足跡。（圖／記者洪正達攝）

10.紓困方案

疫情衝擊經濟，政府編列1兆5千億的預算作為紓困振興方案使用，包含經濟部、勞動部、交通部等15個部會都祭出紓困方案。日前交通部公路總局也表示，已經針對計程車、遊覽車等駕駛發出8.6億的薪資補貼。

此外，由於受到紓困方案幫助的人數眾多，民眾卻時常反映「不知道怎麼領」，因此「紓困方案」不僅時常登上Google熱搜關鍵字榜單，就連1988紓困專線也被打爆。

▼交通部長林佳龍說明紓困方案。（圖／翻攝自Facebook／行政院）

▲▼交通部長林佳龍說明紓困。（圖／翻攝自Facebook／行政院）

►小資女母親節方案~

ET快訊
北投知名溫泉小開命喪錢櫃！家庭聚會遲未現身　老父接電話崩潰
妹子穿內衣見「9顆珍珠萌翻」　一查真相飆罵：超噁心！
快訊／錢櫃女店經理「最高金額」30萬交保+限制住居
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喝多全堆成肉！專家曝「8酒精」熱量大評比...高粱、威士忌嚇死人

錢櫃最慘926包廂「生死瞬間對話曝」　受困者狂傳訊求救：快沒氧氣了

渣男退散！這「4星座」只想跟你到天長地久

神級手譯員李振輝　用手語守護聽障者

減壓+防疫　淡江諮輔組舉辦療癒系列活動

花蓮防疫確保零確診！五一假期嚴陣以待　連續5日266處大消毒

今年第一個颱風醞釀！氣象局曝「未來走向」　五一連假全台熱飆30°C

日版PTT狂讚「連15天0本土」！留言卻嫌台灣1點：超商OO很臭　鄉民爆笑歪樓

埔里酒廠展售中心整修　臨時攤位「日租3000元」挨批：搶錢哦

穿內衣「9顆珍珠萌翻」...下秒見爆雞皮真相　她飆罵：一輩子有陰影了

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

喝多全堆成肉！專家曝「8酒精」熱量大評比...高粱、威士忌嚇死人

錢櫃最慘926包廂「生死瞬間對話曝」　受困者狂傳訊求救：快沒氧氣了

渣男退散！這「4星座」只想跟你到天長地久

神級手譯員李振輝　用手語守護聽障者

減壓+防疫　淡江諮輔組舉辦療癒系列活動

花蓮防疫確保零確診！五一假期嚴陣以待　連續5日266處大消毒

今年第一個颱風醞釀！氣象局曝「未來走向」　五一連假全台熱飆30°C

日版PTT狂讚「連15天0本土」！留言卻嫌台灣1點：超商OO很臭　鄉民爆笑歪樓

埔里酒廠展售中心整修　臨時攤位「日租3000元」挨批：搶錢哦

穿內衣「9顆珍珠萌翻」...下秒見爆雞皮真相　她飆罵：一輩子有陰影了

瘦子單飛出輯自認「變了」...黑膠盲購破7千張：怕簽到得肌腱炎！

太陽花攻佔政院改判有罪　林飛帆：令人遺憾也難以贊同

西瓜縮角落…遭橘貓「眼神攻擊」10min　網笑：嚇到臉都綠了

邱琦雯古巴旅遊被「工裝男」電暈！　回台後才發現對方「大有來頭」

林口我最兇！撂10多名黑衣人恐嚇館長「索30張會員卡」　鐵粉下場曝

買26年大樓…怕貸款繳完「房子沒價值了」！　內行曝：地段是下手關鍵

中職／朱育賢四冠王卻非中心打線　曾豪駒解釋原因

北投知名溫泉小開命喪錢櫃！家庭聚會遲未現身　老父接到電話瞬間崩潰...

菲裔婦人迷途錯認暖警為兒　警將錯就錯陪同返家解危

428兒童保護日　南投家扶中心校園宣導「用愛包圍受虐兒」

生活熱門新聞

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

陳時中：12萬人響應捐口罩救世界

專家曝「砲友難扶正」：邊X妳邊嫌妳髒

梅雨季要來了！氣象局雨量預測出爐

台灣普篩吵不停！阿中部長「幫全國上課」：要花690億「還會留下偽陰性」

她爽領「寶石激光藍口罩」...一看本體心涼

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

穿內衣「9顆珍珠萌翻」　她崩潰：一輩子陰影

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

捐口罩助世界　 網翻出「唐鳳推特發文」：效率太驚人

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

更多熱門

相關新聞

聯發科Q1毛利率43.1%　19季新高

聯發科Q1毛利率43.1%　19季新高

聯發科今（28）日舉行線上法說會，受惠5G晶片持續銷售，產品組合優化帶動，聯發科第一季毛利率再攀近期高點、達43.1%，為19季以來新高；然而因營業費用增加，每股盈餘3.64元，較上季略減，但仍較去年同期增加。

北市僅4個人潮熱點　柯：有確診才設立

北市僅4個人潮熱點　柯：有確診才設立

湖人申請中小企業貸款惹議　退紓困金

湖人申請中小企業貸款惹議　退紓困金

封閉96天　武漢黃鶴樓明重新開放

封閉96天　武漢黃鶴樓明重新開放

身分證、護照有「30」　台灣虎航抽機票

身分證、護照有「30」　台灣虎航抽機票

關鍵字：

中央流行疫情指揮中心陳時中新冠肺炎防疫五月天

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面