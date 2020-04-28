「高速公路1968 APP」防連假成防疫破口　原理似2019屏東燈會人流分析

▲高速公路1968 APP。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

這週將迎來三天的五一勞動連假，但是今年遇到新冠肺炎（COVID-19）疫情，政府強烈建議民眾不要到人潮擁擠處，以防成防疫破口；但是許多民眾勢必已經悶壞了，且近二日「零確診」讓許多人都會想要出門走走。因此交通部就在「高速公路1968 APP」上增加了「防疫資訊」項目，讓民眾了解目前所處的位置是否為人潮熱點，讓民眾自己判斷是否要迴避。

而這個「高速公路1968 APP」當中所使用的大數據人流分析技術，就類似當初2019屏東燈會的人流分析技術，且兩項技術的提供單位皆為中華電信。

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據了解，「高速公路1968 APP」當中的「防疫資訊」項目，會提供234個熱點人潮示警，綠色為正常、黃色略多、紅色為擁擠，每10分鐘就更新一次。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於昨（27）日的記者會上就指出，APP主要為預防，只要上面的景點顯示擁擠就不要去。

關於「高速公路1968 APP」原理，《ETtoday新聞雲》記者就詢問了業內人士；該名人士表示，APP當中所使用的大數據技術原理類似當初在2019屏東燈會的大數據人流分析技術；不過僅能說是類似而不能說是同一種，因為兩個是不同的專案，因此有不同的考量與參數。

而當初中華電在2019屏東燈會所使用的人流分析技術，是透過燈會現場有多少人使用中華電門號，再以中華電有35%的市占率來推算現場大概的人數；當初在推估時，中華電也有考量到民眾的職業特性（如公務員多是使用中華電門號），加以估算之後，再推論出可能的人數。