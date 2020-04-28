紐約原油周一崩跌近25%　今續跌逾15%！

▲供給過剩與儲油空間不足疑慮揮之不去，國際油價再崩跌。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情引發原油需求崩潰，使供給過剩與儲油空間不足疑慮揮之不去，國際油價再崩跌。在經過連續3個交易日上漲後，西德州原油期貨周一（27日）再度暴跌近25%。

6月交割的西德州原油期貨周一下跌24.56％，報每桶12.78美元，盤中一度跌至11.88美元；布蘭特原油期貨則下跌6.76％至每桶19.99美元。截至今（28）日上午10點47分，西德州原油期貨再跌15.49%至每桶10.8美元；布蘭特原油期貨則下跌4.4%至每桶19.11美元。

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據《CNBC》報導，Rystad Energy石油市場負責人Bjornar Tonhaugen指出，市場知曉庫存問題依然存在，預計將於數周內到達頂峰。「這已不再僅是理論性且相距甚遠的問題，現在就該採取行動。對產油商來說時間緊迫，如果不採取進一步行動，我們將進入最後的倒數計時。」

西德州原油期貨跌幅已大大超越布蘭特原油，主因在於，交易員們正密切關注美國原油重鎮奧克拉荷馬州庫欣（Cushing）的迅速耗盡的儲油空間。庫欣為美國除戰略石油儲備外最大的石油儲存地。

據美國能源情報署（EIA ）的數據，截至4月17日的一周內，美國原油庫存增加了1500萬桶至5.186億桶。而備受關注的庫欣地區，除油量則於一周內增長了10%至5970萬桶。

今年以來，西德州原油及布蘭特原油價格已分別下跌了72%及68%。由於價格低迷，產油商已難以達到收支平衡，總部位於美國德州的海上鑽井承包商Diamond Offshore Drilling周日（26日）已申請破產保護。分析師指出，將有更多公司面臨破產危機。

據《路透社》報導，原油期貨合約下跌，部分原因在於指數股票型基金（ETF）等散戶投資工具正將其投資從近月合約6月合約轉出，以避免像一周前那樣被套牢。如全球最大的石油交易產品美國石油指數基金（United States Oil Fund LP）即宣布，將自周一起，出售全部6月合約倉位，將持倉展期至遠月合約。

經濟學人智庫全球經濟學家Cailin Birch指出，USO提交的文件削弱了油市對6月合約的信心，致使周一油價下跌，「然而，這並不會改變6月的經濟前景，因為肯定是困難的。」