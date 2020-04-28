戶政便民！5月起大宗戶籍謄本可線上申辦　省時又省錢

▲戶政事務所。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

好消息！從今年5月起，符合申辦戶籍謄本規定的利害關係人，只要使用自然人憑證或工商憑證，24小時均可線上申辦大宗戶籍謄本，不必再往返戶所，節省時間與金錢。

內政部表示，現行請領大宗戶籍謄本，申請人需持相關利害關係證明文件到戶政事務所臨櫃送件，經戶所審核若需補正資料，則需再跑一趟戶所，審核完成後，申請人又必須再到戶所領取戶籍謄本，申請1次至少要到戶所2至3次，耗費民眾許多時間。

為提供更便利的服務，自今年5月1日起，保險公司要找尋保險受益人等符合申辦戶籍謄本規定的利害關係人，不論民眾或公司只要使用自然人憑證或工商憑證，即可於「內政部戶政司全球資訊網」(https://www.ris.gov.tw)的「網路申辦服務」項目中，線上申辦大宗戶籍謄本。

內政部指出，大宗戶籍謄本1次最多可申請80人，申請人線上送件收到受理成功通知郵件後，須將被申請人名冊及利害關係證明文件，以電子郵件傳送戶所，經戶所審核無誤後，將通知申請人繳費，繳費成功，即可下載瀏覽電子戶籍謄本，相當簡便。

內政部強調，未來仍將持續推動更多便民服務，鼓勵多用網路，少用馬路，以節省申辦過程往返奔波不同機關的時間，讓民眾生活更加便利。