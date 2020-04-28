美華泰爆收15分店！新竹「2間全沒了」當地人不捨：我最喜歡了耶…

▲美華泰要收掉15間分店。（圖／記者李薇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土美妝通路美華泰成立於1978年，全盛時期在全台有29間分店，日前因不敵疫情、業績下滑，將從4月底陸續結束旗下15間分店。有新竹網友將結束出清的消息轉貼至《新竹大小事》，讓不少新竹人都相當不捨，紛紛直呼「為什麼？我最喜歡美華泰了耶」、「好傻眼……逛習慣了說」、「真假？不是吧！天啊！」

本站3月初曾報導《疫情導致業績慘跌！美華泰驚傳收掉15間店面》，繼1月底收掉10間店面之後，美華泰對供應商發文指出，受到疫情的衝擊，各門市的來客明顯下滑，導致整體業績不佳，加上疫情目前有太多不確定因素，不堪嚴重虧損，所以旗下15間店面確定不再續約以及對外經營。

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▲美華泰三重店將於2020年4月30日歇業。（圖／記者張菱育攝）

有新竹網友在《新竹大小事》貼文，轉貼「感恩回饋 結束出清」的消息，「美華泰全台結束營業，4/27-5/31全館自營商品七九折（專櫃/特價品除外）」，並提供新竹2間分店（關新店、文興店）地址。

看到貼文後，不少人紛紛惋惜留言，「好突然喔……很好買耶」、「關新店好逛，西大店早於2月就熄燈了」、「不是剛從西大路搬到哪裡嗎」、「這次是真的都沒ㄌ」、「文興路上的我記得好像去年才開幕的餒！」

針對閉店部分，美華泰目前也規劃分為兩階段進行，首先是4月底的新莊、三重、文興、中正、國華、康樂、小北店首先停止營運；5月底則是桃園、內壢、關新、苑裡、興業、永康、楠梓、內埔店，預計15間店面將會在5月31日全部對外停止販售。關於會員點數的兌換以及相關權益，店員表示，去年的點數已經在1月兌換完畢，今年的點數還可以再換相關產品，店面目前還有在持續進貨。

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