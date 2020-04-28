油價震盪拖累亞股上周全數失血　台股本周聚焦3大重點

▲國際股市上周動盪不安，台股連帶受影響，法人表示，本周須留意3大重點。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國際局勢上周喜憂參半，美國西德州原油期貨價格首度出現負值，台股隨個國際股市陷入震盪，中信投信分析，本周需留意3大重點，包括油價走勢、蘋果財報及新冠肺炎（COVID-19）確診病例是否下降，各國才有望陸續解除封城。

根據彭博統計外資資金流向，截至4月25日，新興亞股全數失血，南韓連續11周遭外資賣超，上周淨流出13.4億美元（約新台幣405.6億元），流出幅度居冠；台股由連續2周吸金轉為流出，失血12.4億美元（約新台幣375.3億元）。

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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周需留意3大重點，第一為油價走勢，儘管油價暫時回穩，但產油國是否出現實際減產，是影響油價後市關鍵。

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股由連續2周吸金轉為流出，失血12.4億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

第二，周俊宏指出，蘋果財報將於30日盤後揭曉，市場雖已預期第1季財報數字不會太好，多家外資研究機構也發出示警，由於先進市場仍多處於封城狀態，第2季全球對於非必須消費品的的需求仍待觀察。

第三，各國原先預期五月有望陸續解除封城，因此周俊宏認為，本周病例數是否下降，將成關鍵。以整體歐洲區來說，疫情在4月18日以前，每日新增案例皆在2萬例以上，之後大約維持在1萬5千例左右；義大利由於每日新增病例已控制在5,000名以下，預計將於5月4日分段解封，成為歐洲首個解封國家。假若義大利於解封後，並未爆發第二波疫情，對於全球來說，將是一個重大的抗疫里程碑，料將為股市帶來一波曙光。

周俊宏也提及，未來一周台股仍將維持震盪走勢，投資人選股鎖定長線穩定需求，並留意疫情延伸的對科技產品的需求，例如居家辦公對主機板、面板廠的需求提升，目前選股相對看好如水泥、5G基地台等，以及未來展望佳的伺服器，投資人不妨多加留意。另外，受疫情影響，未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，有助未來車市回溫。