「每天看太多生離死別」抗疫女醫生逝世　父泣訴：這份工作殺死了她

▲紐約為全美新冠肺炎疫情較嚴重的地區。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎持續在美國擴散,大量病患讓在第一線抗疫的醫護人員每天面臨極大壓力,紐約市近來便傳出一名在醫院急診室女主任突然輕生的消息,震撼消息引發外界關注。父親出面表示,女兒是一名真正的勇士,「她很努力想做好自己的工作,然而最後卻因此而死」。

在曼哈頓「紐約長老會艾倫醫院」(NewYork-Presbyterian Allen Hospital)擔任急診室主任的49歲女子布雷恩(Lorna Breen),26日傳出在維吉尼亞州(Virginia) 夏律第鎮(Charlottesville)逝世的消息。父親菲律普表示,女兒因為工作的關係也曾經染疫,但約休養了一個多禮拜後便又回到工作崗位,然而後來醫院還是希望她能回家休息,家人便把她接回老家。

菲律普表示,女兒平時是一個外向、活潑有朝氣的人,在家期間家人也一直都陪伴著在她身邊,雖然不清楚事情發生的原因,不過對方之前與他通電話時曾吐露,每天得目睹這麼多病患死去是一件很痛苦的事情,「她確實每天身處在前線戰場中,請稱呼她是一名勇士,她和其他所有死去的人一樣都是疫情下的受害者。」

院方27日也在聲明中讚揚布雷恩對於工作所付出的努力,「布雷恩是一名英雄,她帶著崇高的醫學理念來到最具挑戰性的急診第一線,任何言語都無法表達我們今天所感受到的失落」。夏律第鎮警方也表示哀悼,並呼籲大眾多關心醫護人員面對疫情的心情調適。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995;生命線協談專線:1995、張老師專線:1980。

Top E.R. doctor, Dr. Lorna Breen, 49, the medical director of NewYork-Presbyterian's emergency department, treated a staggering number of coronavirus patients.



She died by suicide in Virginia, after the hospital sent her home for a second time.https://t.co/6ncPObhvkk