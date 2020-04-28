油價崩！元大原油正2溢價再暴衝達323%　元大：近期油價非理智可判斷

▲國際油價今日再度崩跌。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

受到原油價格波動影響，元大原油正2（00672L）今（28）日下挫，早盤來到2.2元，跌幅4.7%，對比淨值僅0.52元，折溢價幅度再奔三倍以上達323%，成交量逾2.7萬張。對此元大投信發聲明指出，近期油價波動劇烈已非理智可判斷，要留意投資風險，對產品足夠認識再投資。

因石油需求崩跌，儲油量接近最高點，國際油價周一再下挫，西德州中級原油6月交割價下滑4.16美元或24.56%，來到每桶12.78美元；北海布倫特原油6月交割價跌1.43美元或6.67%，來到每桶20.01美元。

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因市場波動劇烈，元大原油正2是否下市再次引發熱議，元大投信今日罕見發聲明指出，雖然元大S&P原油正2ETF(00672L)，於109年9月30日前經金管會核准，豁免基金平均單位淨資產價值跌幅達一定比率須終止期貨信託契約之規定，惟投資人仍須留意相關投資風險，且雖經豁免核准也並非表示完全無下市或清算之可能，仍須回歸到基金信託契約及公開說明書之規範。

元大投信表示，油價大跌迫使市場上最大石油ETF基金「美國石油基金（USO）」，開始清掉近月合約，甚至還申請不再增加新的份額，基本上已經變成封閉式基金，此皆顯示近期石油波動劇烈已非常理可判斷，元大投信特此呼籲投資人投資相關產品須更謹慎小心，並對產品有足夠認識後才投資。

針對反向操作的基金商品，元大投信指出，要留意槓反型ETF投資風險，投資前請詳閱公開說明書、每日檢視部位做好風險管理。