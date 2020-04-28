「航海日誌」被民進黨團擋下　陳學聖痛批：高掛國防布

▲陳學聖。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染，前國民黨立委陳學聖日前要軍方交出「航海日誌」，國民黨立委吳斯懷等人也提案向國防部索取「航舶日誌」和「船位描跡紀錄」等資料，民進黨團27日要求重新決議該案，最後復議通過，只成立專案小組，不涉及調閱詳細資料。對此，陳學聖28日痛批，「民進黨還是高高掛起了很大面的『國防布』」。

面對國民黨團要求索取「航舶日誌」和「船位描跡紀錄」等資料，民進黨團27日要求重新決議該案。民進黨立委王定宇質疑，疫調應該是調醫事記錄，而不是調閱涉及國防機密的資料，「我們不是反對成立調閱小組，重點是文要對題！」

進行表決後，外交國防委員會12名委員中，7人贊成、5人反對，通過民進黨團復議。

對此，陳學聖28日在臉書批評，「自我閹割的民進黨立委！」民進黨團用多數力量，在國防外交委員會以復議案否決委員會原通過的決議，「航海日誌」、「船位描跡圖」真的看不到了，相信另一項2月19日軍事會議記錄也一定要不到了。

陳學聖說明，這幾項文件很重要？有航海日誌，就能知道遠訓艦隊去過哪裡，就可以瞭解艦隊群聚感染可能在哪裡發生；有了軍事會議記錄，就可以知道誰真正同意出海，誰該為這次群聚感染負責，而不是國防部、總統府、總統蔡英文說了算，應該讓證據說了算。

陳學聖認為，「民進黨還是高高掛起了很大面的『國防布』，為什麼？因為心虛？」不管是立委職權行使法、機密保護法，都授予立委有調閱權，對於涉及國防、外交或其他機密事項，只要組成專案小組，召開秘密會議，嚴守保密相關規定及責任，行政部門沒有任何拒絕的理由。

陳學聖提到，當年在外交委員會擔任召委時，審過非常多高度機密預算，例如為援助非洲某流域數個友邦，有在上游的要船，有在下游的要飛機，都個別滿足需求，但也不讓對方彼此知道，以免比較，引發爭議，連這種事，外交部都和他們在秘密會議中有問必答，立委依職權審預算把關，也嚴守規定，未外露一個字，怎麼民進黨立委自我矮化、自我閹割，忘了立委監督的職責？

陳學聖狠酸，「獨大的執政黨，弱雞的反對黨，立法院很難再有真正的監督力量」，從上屆要一份蔡英文博士畢業證書影本資料，竟然被拒，要保密30年，而這屆立法院才剛開始，「民進黨就已如此鴨霸」，立法院或許只剩下比口才的「演講比賽」，真是令人悲哀。