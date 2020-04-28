影／柯文哲愛將董德堉爆不倫戀　蔡壁如：兩人目前都單身

記者楊蕓／台北報導

有週刊報導指出，台北市長柯文哲的愛將、台北農產公司董事長祕書董德堉，與副市長蔡炳坤的祕書凌婉真互動密切，已婚的兩人頻頻幽會有如熱戀中的情侶。對此，北市府回應私領域不干涉；民眾黨立委蔡壁如則說，黨員私人問題若不涉及黨紀，黨部不會過問，且據她了解，目前兩位都是單身。

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

董德堉與凌婉真被爆互動過從甚密，兩人雖都已婚卻時常私下外出幽會，被週刊拍到親密互動，包括餵食、摸臀、一起到烏來泡湯等，兩人也曾買宵夜到台中某社區大樓。

台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，經查兩人並未擔任黨職，事關個人隱私，本黨不評論也不會刻意過問，由當事人對外說明。台北市副發言人戴于文說，此事涉及員工個人私領域之交友空間，本府不予干涉。

民眾黨立委蔡壁如28日在立法院受訪時表示，這是黨員的私人問題，如果不涉及黨紀，黨部不會過問，「今早我了解一下，可能外面的資訊有落差，他們告訴我，他們目前兩位都是單身。」

對於該報導稱兩人都已有家室，蔡壁如表示，她在北市府認識凌婉真多年 ，有一位小孩，但她已經單身很多年，「至少我在北市府認識她，她就已經是單身，外界對不熟悉事務應該再查證」，至於男方，蔡壁如也說，「今天早上我有跟他通電話，他說他目前單身。」

蔡壁如表示，台灣民眾黨是新生政黨，受到各位關愛跟關注，還是謝謝大家，「這部分我們會繼續努力，這麼多人關注我們，自己本身更要去好好把黨員紀律建立起來。」