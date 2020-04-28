報稅系列／網路報稅小白最易被「網路詐騙」　專家教你5招自保

▲民眾想透過網路報稅降低新冠肺炎感染機會，也要注意是否是正確、安全的使用環境，避免被詐騙。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響、5月申報所得稅，如何透過網路報稅、在家報稅成為熱門議題。KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（28）日表示，近期駭客利用民眾對於新冠肺炎疫情的恐慌與關切，利用疫情相關的資訊誤導民眾點選，一但民眾點選，即將惡意程式下載安裝於民眾所使用的手機、電腦或是其他終端設備，用以竊取使用者身分識別資訊、敏感資料，甚至作為發動勒索軟體攻擊等惡意行為。

KPMG安侯企業管理副總經理邱述琛提醒，基於目前疫情狀況尚未緩和，加上今年報稅期長達兩個月，預期在報稅期間可能出現類似「避免感染新冠肺炎，網路報稅輕鬆學」、「使用網路提早退稅」等類似的釣魚郵件，專門針對第一次使用線上報稅的「網路報稅小白」，藉由疫情（時勢）、報稅（時機）及恐慌（心態）發動三合一聯合攻擊。

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邱述琛提出以下五大自保建議，讓報稅民眾能夠更具備提前具備資安意識，對網路駭客防疫，進行超前部署：

一，安全聯網：必須連結安全的網路（包括家中與公眾網路Wi-Fi等）與網站（必須有https加密等）

二，安全裝備：於報稅使用的電腦、手機或其他移動式設備安裝適當之安全防護軟體

三，安全備份：近年全球勒索軟體攻擊事件頻傳，重要之報稅、財務及敏感等資料必須做好備份

四，不亂點閱：避免點閱來路不明與從未聯絡的電子郵件及其附加連結，應直接透過官網或其他可信任之管道查詢。

五，不亂開啟：避免開啟社群媒體，如Line中的附加檔案，應直接透過官網或其他可信任之管道下載。