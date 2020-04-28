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不敵疫情！全球鞋王寶成無薪假本周與工會正式協商

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▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球製鞋龍頭寶成內部評估成本管控措施，擬對台灣員工及海外台幹實施無薪假，寶成表示，預計本周起進入與工會正式協商階段，並與台中市府說明以爭取市府協助，以保障員工權益。

針對疫情衝擊的因應方針，寶成內部規劃副總級以上高階主管減薪10%，另考慮針對台灣員工及海外台幹實施無薪假，每人每月放六天無薪假，初估影響人數超過3000人，若實施將是寶成創立51年以來首見。

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▲寶成工業發言人何明坤。（圖／記者林淑慧攝）

▲寶成工業發言人何明坤。（圖／記者林淑慧攝）

寶成主管表示，這波疫情延燒超過三個月，衝擊國際重要賽事進展，包括NBA停止剩餘賽事、奧運延期舉行，品牌客戶Nike、Adidas等陸續關閉北美及歐洲門市，在品牌客戶對市場陷入觀望之際，將持續影響裕元工業主要業務之訂單和銷售能見度，此將無可避免地影響其109年度後續之營運表現。

寶成表示，有鑑於未來的諸多挑戰及不確定性，裕元工業將會繼續積極監測事態發展，並採取適當成本控制措施，亦將會專注於其現金流量管理，包括在評估109年資本支出項目時採取更為審慎的模式。

另外，寶成集團全球員工人數約34萬人，目前持續增加口罩、體溫量測儀（額溫槍）、乳膠手套、連身型防護衣、護目鏡等重要防疫物資，生產基地包括越南、印尼、緬甸及中國大陸等廠區，口罩庫存均有15天至30天存量。

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