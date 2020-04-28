誤信喝有毒甲醇抗病毒　至少5千伊朗人倒下超過7百亡！

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情重創伊朗。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉27日專電

伊朗政府官員指出，2月20日以來至少有728人誤飲具有毒性的甲醇（工業用酒精）而喪命、5011人中毒。他們以為如此可以對抗新冠肺炎。

半島電視台（Al Jazeera）報導，根據4月初公布的政府報告，伊朗去年全年有66人因酒精中毒而喪命。伊朗法醫當局指出，今年光是2月20日至4月7日間就有728人酒精中毒喪生。

伊朗禁酒，想要喝酒只能取得私酒。政府要求甲醇工廠在產品中添加人工色素，以便與醫療用乙醇（酒精）有所區隔。

國營電視台報導，衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）指出，自2月20日以來，有5011人因為誤飲具有毒性的甲醇而中毒，其中525人死亡，約90人失明或眼睛損傷。

衛生部顧問哈桑尼安（Hossein Hassanian）表示，兩個數字有差距是因為「約200人不是在醫院裡身故」。他並表示，因此失明的總數最終可能還會更多。

在美國制裁下，經濟壓力沉重的伊朗是因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）受創最重的中東國家，目前累計通報9萬1472起病例、5806人病故。

哈桑尼安上個月曾表示，其他國家只需要處理新冠肺炎大流行，「我們卻有兩條戰線，既得治療酒精中毒的人，還要對抗2019冠狀病毒疾病」。

美國總統川普也曾有「以毒攻毒」的想法。他於23日建議對新冠肺炎病患注射消毒劑來消滅病毒，招致國際譁然，醫生、政府機構趕緊出面澄清，並針對飲用漂白劑等消毒劑提出警告。（編輯：韋樞）