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奈及利亞上百人「神秘死亡」　當局調查結果曝…仍決定封城

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（示意圖／美聯社）

▲奈及利亞上百人「神秘死亡」。（示意圖／美聯社）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情肆虐全球，非洲國家奈及利亞近日出現上百起神秘死亡案件，因此遭外界懷疑死因為新冠肺炎，但當局經評估後表示，並非由冠狀病毒所引發，而是由其他健康所引起的；不過卡諾州是奈國境內新冠疫情最嚴重的區域，當局已下令封城降低病毒擴散的風險。

據《信託日報》（Daily Trust）報導，奈及利亞的卡諾州上週末出現神秘死亡案件，共有150人左右被埋葬在3座不同的墓地，對此，卡諾州政府承認有死亡事件，但並非因新冠肺炎引起的，死因是高血壓、糖尿病、腦膜炎和急性瘧疾引起的併發症，州政府發言人表示，衛生部門已著手調查，調查完成後將採取進一步行動。

雖然這起死亡案件並非冠狀病毒所致，但卡諾州仍是奈及利亞境內疫情重鎮，截至26日已出現77人確診，該國總統布哈里（MuhammaduBuhari）為防止疫情持續擴散，決定對卡諾州實施為期2週的封城；布哈里表示，這項政策即刻生效。

布哈里進一步說道：「聯邦政府應調動一切必要的人力，物力和技術資源，以支持該州控制和遏制大流行，並防止進一步傳播給鄰國的風險。」

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