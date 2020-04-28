川普斥「對中國超不滿意」！未阻新冠肺炎擴散　美將究責求償

▲川普在記者會中直指對中國很不滿意。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普27日表示，他對中國非常不滿意（not happy），更指新冠肺炎疫情本應該可以在源頭就被阻斷，但事實卻相反，所以美國正在調查這件事，要對中國究責，並要求賠償，「有很多方法可以讓他們負起責任。」

川普（Donald Trump）在白宮記者會中直接表明，他對於中國非常不滿，對現今的整個局勢也很不滿意，且已經在進行調查，釐清北京當局在新冠肺炎疫情中的責任，且不排除要求賠償損失，「我相信它（新冠肺炎）可以在源頭被阻斷，它本來可以被迅速阻止，也不會蔓延到全世界。」

“We are not happy with China - we are not happy with that whole situation”



President Trump says coronavirus “could have been stopped at the source” and “serious investigations” are taking place



Latest: https://t.co/FUeuW7G13o pic.twitter.com/aXNNKAZT2T — BBC News (World) (@BBCWorld) April 27, 2020

另外，《德國畫報》（Bild）日前列出一份帳單，認為在疫情的衝擊之下，中國應該賠償德國1490億歐元。川普則對此表示，美國也會考慮採取行動，但會採取更簡單的方式，並強調美國的金額比德國的還要大很多，而目前沒有確定金額，「這是對美國的損害也是對全球的損害。」

目前全球共有超過300萬人確診，，死亡人數也超過21萬人，美國就占全世界近3分之1。截至28日上午，美國累計確診98萬3848例、共5萬5735死，完成篩檢人數共543萬4943人。

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