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WHO撂狠話「不聽建議，擴散自行負責」　憂孩童感染其他疾病…先點名非洲！

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲譚德塞表示WHO已經提醒各國防疫，未採納國就該自行承擔後果。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，世界衛生組織（WHO）27日記者會上再度警告，新冠肺炎大流行「尚未結束」，而且仍在消耗全球的醫療資源，尤其是在較為貧窮的國家，如非洲、拉丁美洲等國家確診跟死亡人數上升，狀況令人擔憂。此外，對於兒童感染新冠肺炎、或其他疾病的的狀況同樣需要被高度關注。

根據《路透社》報導，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上提到，新冠肺炎的大流行尚未結束，聯合國對於非洲、東歐、拉丁美洲及一些亞洲國家不斷上升的確診與死亡人數感到憂心，「我們未來還有很長的路要走，還有很多工作要做，如果採取正確行動，第二波感染是可以被預防的」。

此外，譚德塞也表示，目前全球兒童的健康同樣也受到新冠肺炎的威脅，雖感染與致死率較低，但罹患其他疾病的風險仍相當高，因此希望可以盡快接種現有疫苗預防。

▲▼非洲,社交距離。（圖／路透）

▲非洲、拉丁美洲、部分亞洲國家的疫情令人堪憂。

面對外界抨擊世界衛生組織，譚德塞也辯護已經提出科學實證建議，而採納建議的國家防疫也比其他國家好，世界衛生組織無法強迫所有國家都採取建議，因此疫情擴散嚴重與否，各國必須自行承擔。譚德塞被問到發起的一項全球藥物及疫苗倡議，以加快研發和生產疫苗、測試和治療方法，但美國及中國為何沒參與？

譚德塞避重就輕回應，並非所有邀情所有國家，不過法國及英國是例外，因他們在想法仍處雛形階段時就參與討論，因此也受邀，主要是視相關國家在區域扮演的角色，中國在這原因下沒有參加，但未提到美國為何未參與。

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