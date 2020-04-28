全球製鞋龍頭寶成發出獲利警告　旗下裕元第一季估稅後淨損6000萬美元

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全球製鞋龍頭寶成罕見發出第一季獲利警告，根據未經審核之合併財務報表的初步檢視，預期裕元工業今年第一季稅後淨損約6000萬美元至7000萬美元，去年同期則為稅後淨利7500萬元，將無可避免地影響其今年度後續之營運表現。

有關疫情將如何繼續影響裕元工業主要業務之訂單和銷售能見度，寶成表示，仍然有重大不明朗因素，此將無可避免地影響其109年度後續之營運表現。有鑑於未來的諸多挑戰及不確定性，裕元工業將會繼續積極監測事態發展，並採取適當成本控制措施，亦將會專注於其現金流量管理，包括在評估109年資本支出項目時採取更為審慎的模式。

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▲圖左為寶成集團執行長蔡佩君 。（圖／記者周怡德攝）

根據裕元工業現有資料，上述109年第一季虧損主要由於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情所致，其對裕元工業主要業務之營運產生重大影響，就寶勝國際之經營業績而言，與去年同期稅後淨利人民幣2.05億元相較，寶勝今年第1季稅後淨損約人民幣1.67億元（約新台幣7億元），乃因大陸地區實施多項嚴格管制措施以遏制疫情擴散，從而導致寶勝國際於109年農曆春節至109年3月中旬暫時關閉辦公處所及零售門店。

另外，包括成品鞋、鞋底、配件等製鞋業務方面第一季營收12.61億美元，較去年同期的13.95億美元減少約9.6%，主要因為疫情影響裕元工業在大陸地區及其他國家之部分廠區生產效率下降，致出貨延遲。

寶成表示，疫情並造成裕元工業109年農曆春節後在大陸地區之工廠的復工延遲，同時對其供應鏈帶來不利影響，部分原材料出現短缺，此亦導致裕元工業大陸地區和其他國家產能的進一步調整。