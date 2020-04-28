美股道瓊漲358點　台指期開盤上揚55點

▲美股道瓊上漲 358.51 點。回頭看台指期今（28）日開盤上漲 55 點，來到 10,600 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國多州本週將跟進重啟經濟行列，而德銀初估財報優於預期，提振金融股表現，美股四大指數集體收漲，道瓊站上 24000 關口。回頭看台指期今（28）日開盤上漲 55 點，來到 10,600 點。

美股道瓊指數上漲 358.51 點，或 1.51%，收 24,133.78 點。標普 500 指數上漲 41.00 點，或 1.45%，收 2,877.74 點。那斯達克指數上漲 95.64 點，或 1.11%，收 8,730.16 點。費城半導體指數上漲 22.48 點，或 1.32%，收 1,725.04 點。

請繼續往下閱讀...

本週科技股超級財報週開跑，包含蘋果、亞馬遜、微軟、波音等重量級企業。華爾街分析師預計，標普 500 強企業第一季獲益將下降近 15%，而能源產業利潤估計下滑了 68%。

另外，外界關注聯準會週四的 4 月利率會議結果，目前市場預期，Fed 將繼續維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並維持無限 QE 購債政策不變。

截至今早8：47，台指期上漲 51 點，來到 10,596 點。