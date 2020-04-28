金正恩生死成迷！川普「一席話」洩玄機：不久後你們就會聽到

記者蔡儀潔／綜合報導

36歲的北韓最高領導人金正恩行蹤成謎，死亡謠言甚囂塵上。不過美國總統川普27日在白宮記者會上，自曝知道金正恩現況，並希望他一切都好（I wish him well）。此番言論似乎間接證實金正恩確實出了一些事。

綜合外電報導，在27日的白宮記者會上，有記者就金正恩健康狀況進行提問，對此川普回應稱，「我不能告訴你細節，我確實知道一些事，不過我現在不能告訴你，我祝福他一切都好。」

川普更透露，媒體「可能會於不久的未來聽到」金正恩的消息，「我希望他都好，我確實知道他的狀況…相對來說。可能不久後你們就會聽到（一些事）。」

▲川普一席話似證實金正恩仍活著。（圖／朝中社）

實際上，金正恩已經神隱超過半個月，最後一次公開露面是4月11日主持朝鮮勞動黨中央政治局會議。美國有線電視新聞網（CNN）更引述消息人士說法，稱金正恩接受心臟手術後病況危急，更有報導指出他已經成為植物人。

不過《朝中社》報導指出，金正恩在27日向南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發出賀電，慶祝南非的國慶日。另外，北韓對外宣傳媒體「今日朝鮮」更是連發多篇文章痛斥謠言，「一些垃圾造謠起來，毫無人性可言」、「今天很多記者很熱鬧，說了那麼多。無論時間和地點，都來源聽人說，具體聽誰說的他們也不告訴你，有的直接自己說。其實一點價值都沒有，純粹吸粉找存在感。」