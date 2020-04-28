▲飯島愛為愛墮胎下海！投靠友人竟遭強暴 孤獨死7天飄臭味...真相曝光。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

AV女優飯島愛相信大家都不陌生，是許多男子心目中的女神，後轉型到電視台擔任主持人，將衣服一件件穿回來；不料，她卻在36歲那年孤獨死在家中，直到屍體腐臭了才被人發現。而她的死因至今仍有多重版本，但無論如何她突然猝逝的消息，即使已過去12年，仍讓家屬、許多粉絲相當悲痛。

年紀輕輕才20歲的飯島愛於1992年以《處女宮》出道，因外型亮麗、身材超火辣，因此獲得許多關注，短短時間就成為最受歡迎的女優，男人們的D槽絕對有她。之後飯島愛參加東京電視台深夜節目《東京情色派》，在單元中掀裙子露出丁字褲成為一大招牌，還被稱「丁字褲女王」。

飯島愛於2000年10月出了一本半自傳性小說《柏拉圖式性愛》，銷售暢銷百萬本。內容提及，她曾愛上吸毒的男友，但對方最後因吸毒入獄，後轉投靠男友的好友，沒想到卻遭強暴；為了生活下去，飯島愛選擇到酒店下海上班，期間認識牛郎男友，原以為是真愛，結果仍被傷害，輕生2次。

命運多舛的飯島愛，為了幫母親還債投身AV界，闖出名號，還有了「情色女王」的封號；事業看似順遂，但始終遇不上好男人，不僅為同居男友墮胎，甚至遭經紀人詐騙千萬存款。

2007年飯島愛因花粉症、背部刺痛、腎功能失調與膀胱炎等健康問題，有萌生退出演藝圈的念頭；她於同年3月底正式宣布，退出演藝圈。儘管退出演藝圈，飯島愛仍會在社群平台上與粉絲互動，怎料到隔年居然被人發現陳屍在家中，且死亡多時，遺體都已飄出臭味。

消息一出，震撼日本娛樂圈，經過解剖，飯島愛死因被判定為肺炎，死亡時間超過一周。而飯島愛猝逝後，一段算命影片在網路上瘋傳，片中台灣算命師鐵口直斷飯島愛會在3年後「消失」，因此飯島愛其實早就知道自己的死亡時間；不過經過比對後，可以發現拍攝時間以及推算死亡日期都並不吻合，因此所謂的死亡日期靈驗一事實為虛報、並非事實。

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