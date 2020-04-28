《紐郵》：台灣是「中國管理的一州」防疫專制！　我駐紐約辦事處抗議

▲紐約郵報發表文章。（圖／紐約郵報）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情已連續15天無新增本土案例，《紐約郵報》（New York Post）25日發表文章，稱台灣是世界上為數不多、幾個沒封城，保持經濟運轉的地方之一。然而內容接著提到，「台灣是中國大陸管理的一州」（Chinese-run state），且防疫專制「幾乎全民都會被追蹤」。

《紐約郵報》專欄作家弗洛裡奇（Paula Froelich）25日發表文章，題為「封城後的生活：電子監控、罰款和強制性口罩」（Life after lockdown: Electronic monitoring, fines and compulsory face masks）。當中指出，台灣是世界上少數沒有封城，卻能保持經濟運轉的地方。

不過文章接著引述美國國家廣播公司（NBC）報導，稱台灣之所以能取得這樣的成果，是因為防疫措施減少社會交往、增加專制，譬如美國主要的國際機場仍未對旅客進行體溫檢查，且不會追蹤入境者足跡，而台灣的作法則是完全相反。

文章進一步闡述稱，抵達台灣的國際旅客都需要檢查提問，而且必須交出手機，以便衛生當局裝設GPS追蹤訊號，確保每個人都隔離14天；若當局無法追蹤到你的電話，也許只是因為接收不良或電池沒電，員警就會上門調查；若當局打電話時沒有接聽，則會收到「請立即回家。違反居家隔離／居家隔離規定將會被罰款和強制安置。中央流行疫情指揮中心關心您」的簡訊。

值得注意的是，文內將台灣與大陸一省掛勾，稱中國管理的州（Chinese-run state）進出多數大樓和辦公室，都要測量體溫，如果體溫過高檢測人員就會通知政府，且民眾必須留下個人訊息，以便發生疫情時當局可以快速追蹤。作者認為，這些防疫措施「令人感到不安，幾乎人人都被追蹤」（Disturbingly, almost everyone is tracked）。

▲《紐郵》在臉書分享文章。（圖／翻攝自臉書）

這篇文章隨後被分享在《紐約郵報》官方臉書，但引言卻形容台灣防疫措施「令人不安，幾乎人人都被追蹤」。對此，駐紐約台北經濟文化辦事處留言抗議，稱台灣不是中國管理的一州，「我們有獨立的民主政府和邊境管控機制，中國大陸絕對沒有管轄權。台灣政府是世界上最透明的政府之一。防疫系統只是要警告語確診者接觸過的人，以確保其他民眾安全。記者把最活躍的民主政府之一稱為專制是不實指控。」

▼ 駐紐約台北經濟文化辦事處留言抗議。（圖／翻攝自臉書）



