揭金正恩最新動態！北韓官媒斥「大媽接小老鼠的話造謠」　她身分曝光

▲金正恩已多日未公開露面。（圖／資料照／翻攝《朝中社》）

記者陳俊宏／綜合報導

北韓最高領導人金正恩死亡謠言瘋傳，北韓對外宣傳媒體《今日朝鮮》連發多篇文章痛斥謠言，「一大媽看到後，又開始接著小老鼠的話往下造謠，這下那群外媒開始用大媽的話開始造謠」，讓外界一頭霧水誰是大媽？對此，日媒直接點名是大陸外交部前部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓，因她在貼出「兩根蠟燭」圖。

《今日朝鮮》27日先貼出北韓官媒《勞動新聞》當天的報導截圖，透露金正恩的最新動態，「金正恩向參與元山葛麻海岸旅遊區建設的人員表示感謝，受到感激之情的建設人員熱情高漲，表示將進一步發揚愛國主義奉獻精神，投入建設工作。」

《今日朝鮮》近日在微博連續發文駁斥外界謠言，「一些垃圾造謠起來，毫無人性可言」、「今天很多記者很熱鬧，說了那麼多。無論時間和地點，都來源聽人說，具體聽誰說的他們也不告訴你，有的直接自己說。其實一點價值都沒有，純粹吸粉找存在感。」

《今日朝鮮》說，「舉個最簡單的例子：一人說，你家沒電視，你搬出電視告訴他你有電視。再後來，他又說你家沒冰箱，你繼續搬冰箱，就這樣一件件的搬出來給他看。最後，他來了句，你不是男人，你要繼續證明給他看嗎？這是最簡單的邏輯了，你一天到晚什麼都不幹了，就為了證明給他看嗎？ 」

▼金正恩死訊謠言瘋傳，圖為他曾親自指導迫擊砲兵部隊演習。（圖／資料照／翻攝《朝中社》）

▼秦楓在微博貼出兩根蠟燭符號，被認為是對金正恩的哀悼。（圖／翻攝秦楓微博）

《今日朝鮮》表示，「再舉個例子：如果我說CNN的記者不是人養出來的，那我應該拿出他不是人養出來的證據。而不是先要求CNN的記者證明他是人養出來的，難道不是嗎？」

《今日朝鮮》說，「謠言最初來源於南朝鮮一群躲在地下室從不拋頭露面的下水道小老鼠，CNN藉此開始妖言惑眾。一大媽看到後，又開始接著小老鼠的話往下造謠，這下那群外媒開始用大媽的話開始造謠，這時候CNN反倒不說話了。不知道這大媽是怎麼想的」、「一些下三濫的外媒將大媽的截圖引用當新聞，這一點要警惕，警惕外媒挑撥和禍害。」

對此，有網友一頭霧水好奇誰是大媽？但許多人直接點名秦楓。日媒《產經新聞》也分析可能是秦，因她在微博貼出兩根蠟燭符號，暗示對金正恩的哀悼。

《今日朝鮮》痛批，「西方國家巴不得朝鮮混亂，歷年都是如此。但這次，那些拿著超級放大鏡的西方情報人員一無所知，混的還不如一些三流的記者，你信嗎？」

▼《今日朝鮮》27日更新金正恩動態。（圖／翻攝《今日朝鮮》微博）

▲▼《今日朝鮮》痛斥外界造謠。（圖／翻攝《今日朝鮮》微博）