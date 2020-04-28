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保護第一線人員！昆州下令禁止故意打噴嚏　違者最高罰25萬

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記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）宣布，禁止故意對前線產業的工人咳嗽或打噴嚏，違規者最可以處13,000澳元（約台幣25萬元）的罰款。昆州州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）表示，這將有助於保護醫療保健、零售、食品配送、運輸、市政和機場工作人員等工作人員。

衛生部長史蒂芬·邁爾斯（Steven Miles）也表示，已經發生過醫護等人士受到咳嗽的威脅，才會出此對策，罰款是屬於基於公共衛生的緊急命令的一部分，為了要保護前線人員，「我想發出一個強烈的訊息告訴國民，我們會永遠支持這些在疫情期間，仍然為了我們默默付出努力的人。」

根據 ABC NEWS 報導，先前當地曾出現過有人以藐視的態度、行為看待這些工人，帕拉夏指出，這種作法「相當噁心」，引入新的緊急命令絕對會是一項正確的決定，「在疫情尚未平復的期間，咳嗽就像是一種武器，打噴嚏也像刀一樣那麼危險，隨地吐痰更是令人作嘔。」

目前澳洲最新的新冠肺炎確診病例共有6714例，其中有312例死亡，而昆州累積有101例確診，其中有6例被判定為重症病例，正在加護病房接受治療。

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