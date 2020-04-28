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預言全球經濟將損失數十兆美元　蓋茲基金會捐2.5億抗疫

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▲▼微軟聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）在紐約彭博全球商業論壇上發表演講。（圖／路透社）

 ▲ 蓋茲預測，全球的經濟在未來的幾年，將大幅縮減，可能會損失數十兆美元。 

實習記者周茹焮／綜合報導

微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）除了將投入2.5億美元外，也會把所有的資源放在抗疫上，提供醫療、教育領域的幫助，「我們已經建立了一個致力於對抗愛滋病毒、瘧疾、脊髓灰質炎的組織，基金會全面關注，並且將其他資源都​​轉移到這方面。」

據《金融時報》報導，比爾蓋茲及梅琳達·蓋茲基金會的總捐贈額超過400億美元，而對抗這次的疫情，比爾蓋茲所提供人力資源更是遠遠超過捐款。同時，他也預測，在未來的幾年，全球經濟將面臨損失數十兆美元的危機。

目前治療脊髓灰質炎疫苗、麻疹疫苗等的接種都已停滯，為了拯救受重創的醫療系統，比爾蓋茲說，「這次緊急事件分散了許多領域原本的工作，耽誤常規免疫或疫苗供應鏈的運作，將導致數十萬人的死亡，如果我們沒有有效地進行瘧疾治療，會帶來巨大的反彈。」

同時，比爾蓋茲認為，美國總統川普不會從世界衛生組織撤資，「他將深入分析是否能賺更多的錢，而不是更少的錢。」

此外，比爾蓋茲及梅琳達·蓋茲基金會對於教育方面也刻不容緩，關注高等教育及K-12學校的上課方式，將會多方面嘗試促進線上學習的效果。

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