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學生是AI界翹楚　「計算機視覺鼻祖」黃煦濤逝世　

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▲▼黃煦濤（Thomas S . Huang）。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲黃煦濤（Thomas S.Huang）享年84歲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

實習記者符芳萱／綜合報導

「華人計算機視覺鼻祖」黃煦濤（Thomas S . Huang）教授於4月25日在美國印第安納州逝世，享年84歲。他在計算機視覺領域享譽國際，一生投入教學與圖像處理、模式識別、計算機視覺和人機交互等多方面的研究，並發明預測差分量化。

黃煦濤在計算機視覺領域所累積的學術成果，交由他的學生們延續下一棒，極力推動中國計算機視覺的發展。比如，中國AI創業公司「4小龍」的雲從和依圖都與他有聯繫，而雲從科技創始人周曦、依圖CTO顏水成，都曾是他的學生。同時，他也會積極提攜後輩，經過他的積極推薦李飛飛爭取到第一份教職，而博士畢業後的電腦視覺大牛馬毅也曾在UIUC與他共事。

根據澎湃新聞網報導，黃煦濤在1936年出生於上海，1956年從台灣大學電子系畢業後，先後獲得美國麻省理工學院電機系碩士學位、博士學位。畢業後，他留校任教，擔任麻省理工學院電機系助理教授、副教授，1973年轉至普渡大學電機系工作，擔任教授兼資訊處理實驗室主任，在1980年進入伊利諾大學厄巴納-香檳分校電機系工作。

黃煦濤生前曾擔任中國工程院外籍院士、美國國家工程院院士、中國科學院外籍院士、台灣中央研究院院士、美國伊利諾伊大學厄巴納的香檳分校（UIUC）圖像實驗室主任。

▲▼黃煦濤（Thomas S. Huang）教授訃告。（圖／翻攝自澎派新聞）

▲黃煦濤（Thomas S. Huang）教授訃告。（圖／翻攝自澎派新聞）

黃煦濤在數位訊號處理方面，提出遞歸濾波器的穩定性理論，建立了預估三維運動的基礎，為圖像處理和計算機視覺的發展產生開創性的貢獻。他也曾利用計算機視覺來查看《蒙娜麗莎》時，能演算出蒙娜麗莎的笑容更接近悲傷，在當時引起行業和媒體的關注和報導。

從事教育以來，黃煦濤培養了超過一百位的研究生和新生代人才，還有許多接受過他教誨與提攜的學者，也促進其在中國在計算機領域的研究進步，對計算機視覺領域產生深遠的影響。

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