「粗獷風格」建築回歸！80年代早期失寵的5大缺點　變色碎裂是主因

現代主義中的粗野／粗獷主義（Brutalism）建築近期似有復甦回歸跡象，人們對這一類厚重、且以分明磊塊和線條感取勝的結構風格以及背後意識形態，似乎又顯得意興方濃。回溯一下建築發展，約莫在80年代早期，時尚優雅的設計語彙洶湧來襲，粗野主義風格自此驟然跌落，過去它在城市地景中受人追捧的結構美學棄之如敝屣，亦少有人對此建築的破屋壞垣行動感到歎喟。

粗野主義一詞饒富興味之處，在於該詞最初描述的，並非指涉它嚴肅凜然的外觀，而是來自Béton brut一詞，也就是毛胚混凝土。它崛起於50年代的戰後歐洲，根植於社會烏托邦主義此一崇高原則下，並且廣泛應用於圖書館、政府建築、戲院、學校以及人民可負擔的住宅等項目。

這類量體儼如國家社稷的一種宣言，雄壯、效率和快速，流露對未來的前瞻性態度，事實上在某種程度上，因它終結了冗贅和多餘裝飾，僅使用鋼材、混凝土和玻璃，這種純粹展示其結構材料的本質，讓Brutalism成為現代主義合乎邏輯的選擇。探究這類建築失寵的原因，可歸納幾個因素，包括過分樸拙自然、與極權主義、犯罪、社會剝奪（如監獄禁錮）以及都市衰敗等負面印象連結。不過一個最根本的原因，在於混凝土建築不耐候易老化，坍崩後則變色碎裂。

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圖文提供／The Cool Hunter

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