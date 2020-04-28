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以當護理師為榮！她曝「抗疫歷程」…謹記11字信念：讓他們恢復健康，是我的職責

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▲▼加護病房,急救,重症,護理師。（圖／CFP）

▲身為護理師，賴春美謹記「一日為護理，終身為護理人」的信念服務人群。（示意圖／CFP）

文／護理師賴春美

我在偏鄉國小擔任學校護理師，過年前大陸爆發新冠肺炎（Covid-19），將參加「學校新進人員輔導員研習」的我，還在考慮課程是否如期在台中國家教育研究院開課。最後課程如期在一月底開課，研習會場前的防疫作業，洗手液、測量額溫、詢問旅遊史等相關事項，內容嚴謹到讓我驚訝，因為參加的學員都是各地縣市的資深護理師，所以輔導員及學員對傳染病的知識及預防都有相當的了解。

在兩天一夜的研習中，不時聽到學員跟學校聯繫防疫工作內容，學員間會互相談論各學校所進行的防疫內容是否可行，護理師姐妹間詢問口罩、額溫槍、酒精量有無充足，暖心的是如果防疫物質不足，姐妹間會互相支援，研習會變成各個學校護理師逐步架構防疫心得的交流會議。

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以當護理師為榮！她曝「抗疫歷程」…謹記11字信念：讓他們恢復健康，是我的職責。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲護理師賴春美正在進行新冠肺炎防疫宣導。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權，下同）

衛生福利部於2020年1月15日公告，新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病。遇到這樣的傳染病時期，護理師因使命感都會主動站出來，正如南丁格爾精神「忠貞職守，盡力提高護理專業標準，竭誠協助醫師之診治，務謀病者之福利。」一日為護士，終身為護士的使命。我將自己的護理職業視為一個承諾、一份犧牲和奉獻精神，為病人提供護理照顧，使他們恢復健康是我們的職責。

我在醫院擔任臨床護理師16年，因緣調至學校擔任學校護理師，護理不僅是一門科學亦是藝術。學校因為新冠肺炎（Covid-19）延後開學，反而讓我們有充足時間來做防疫的因應策略。學校成立並召開防疫小組會議，運用line及網路讓學童、家長能得知學校在開學前、開學中要配合的防疫相關事項，將疾病管制署對臺灣各地區新冠肺炎（Covid-19）確診案例了解，擔任學校護理師的我，主導學校及社區的防疫事項，如：宣導、消毒、諮詢、製作學童、教職員及訪客體溫記錄表、配合教育處填報隨時補充防疫物資、追蹤未到校學童及老師的原因等。看到社區及學校人員落實做防疫工作，我的辛苦已一掃而空。

以當護理師為榮！她曝「抗疫歷程」…謹記11字信念：讓他們恢復健康，是我的職責。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲擔任學校護理師的她，也向學生們宣導正確防疫觀念。

本校是位於花蓮縣的偏鄉國小，雖然花蓮縣目前未有個案，本校面對突如其來的疫情，認真的校長和專業的校護會在學校群組中，給我們關於新冠狀病毒最新的知識，減少我們面臨開學的恐慌。為了防止疫情的擴散，感謝本校行政人員在開學前將防疫工作規畫得相當完善，每日學生量體溫、勤洗手和班級消毒，讓導護老師和班級導師增加許多工作，但大家都很樂意配合，因為我們還有家人，最不想的就是把這個病毒帶回家。

從踏入護理這條路，雖然訓練過程很艱辛，但我以「一日為護理，終身為護理人這樣的信念服務人群，甚至以擔任護理師這職業為榮」。在面對嚴重特殊傳染性肺炎防疫這期間，從媒體看機場、醫院、學校機關團體等一線人員為國家防疫做了許多努力及無私付出，正如武漢包機檢疫護理師所說的：我是一顆小螺絲釘，拴緊、栓好，防疫運作就會更順暢，讓病毒無機可趁。而我在社區擔任學校護理師，會做好學校與社區健康防疫的守門人。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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