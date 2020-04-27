性侵犯憋到出庭…法官面前露鳥亂噴屎尿　新加坡「鞭刑24下」照打

▲新加坡男子性侵2名未成年少女，遭判32年監禁與24下鞭刑。（圖／免費圖庫pxhere）



記者王致凱／綜合報導

新加坡一名49歲性侵犯為了躲避刑罰，竟多次以身上抹屎、撒尿、漏鳥等花招，企圖拖到年滿50歲後依法免受鞭刑；他27日又在最後一刻提出上訴，宣稱新冠肺炎連累他找不到律師，但遭法庭嚴詞駁回，宣判他仍須監禁32年並受鞭刑24下懲罰。

根據《聯合早報》報導，現年49歲的兼職送餐員依沙姆被指控8項罪名，包括性侵2名14歲少女，於今年2月在新加坡高院被裁定有罪。由於依沙姆到6月12日才滿50歲，根據新加坡法律規定，他除了監禁之外，也得接受鞭刑。

依沙姆在審判期間使出一連串花招，導致庭訊時間一延再延，包括當庭暴露下體、撒尿，或是在法院走廊上拉屎，再將排泄物抹在衣服或被告欄玻璃上等。但根據精神鑑定報告，依沙姆的精神一切正常，法庭因此認定他故意裝瘋賣傻，檢方也質疑他似乎想拖到年滿50歲後才被定罪，藉此躲過鞭刑。

依沙姆27日又從獄中以視訊方式上訴至新加坡最高法院，宣稱因為新冠肺炎疫情影響，家人無法找到律師，希望再將宣判日期展延。法庭則認為，被告先前已有充分時間找委任律師，但他卻「拖到最後一分鐘」才提出要求，顯然是故伎重施，因此駁回其上訴，維持32年監禁、鞭刑24下原判。