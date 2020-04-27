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決定了！　開發金將公開標售總部大樓

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開發金（圖／資料照）

開發金（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（27）日代子公司中華開發資本公告，該公司董事會決議，擬公開標售台北市南京東路五段125、127號全棟建物及其座落土地，也就是現在開發金總部大樓，且同意關係人參加投標及作為決標對象。開發金表示，之所以賣掉總部大樓是基於未來總部將搬遷到台北學苑以及資產活化為考量，希望在搬遷之後可以順利完成出售。

中壽在2013年以141億元標下台北學苑地上權，並且開發為總部大樓，開發金的總部將搬遷至該處，開發金表示，計畫要在今年底前搬遷至台北學苑。但是現在開發金總部原大樓是開發資本所持有，開發金4月中召開法說會時表示，未來如果要處分、都市更新或者是持有出租，都是在計畫之內，同樣也在今年底之前有確切的方向。

請繼續往下閱讀...

開發金旗下的子公司中華開發資本董事會決議，將處分掉開發金總部。開發金表示，董事會今日才通過要標售大樓，所以還要進入到找仲介公司、鑑價等程序，所以底價也尚未有明確，至於時程上面，因為開發金將在年底之前搬往中壽所投資的台北學苑，所以希望在搬遷之後可以順利標售完成。

開發金原本要處理該樓主要有三方向，包含出租、都市更新以及出售等計畫，但是根據開發金內部評估，若要等都市更新恐怕還要一段時間，而出售對於開發金的資產活化是較有幫助的，所以最後才選擇出售。

房仲專家表示，開發金現在出售大樓的時機相當好，主要是敦化北路現在要出售的辦公大樓十分稀少，開發出售該棟大樓屬於「稀有物件」，且該棟大樓的位置鄰近內湖，地理位置佳。該區的舊辦公大樓租金大約在每坪、每月1000到2000元之間，如果出售應該也是壽險公司會關注的物件。

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