外媒取經台灣抗疫經驗　指揮中心、中信銀入鏡暢談防疫措施

▲哥倫比亞的電視台NTC Televisión節目「Noticias Uno」委由紀錄片導演Carlos Gómez拍攝台灣防疫成效，日前至中信銀行拍攝防疫畫面。（圖／中信金控提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球，台灣防疫措施受到世界各國肯定，被認為是對抗疫情表現最好的國家之一。南美洲國家哥倫比亞的電視台NTC Televisión節目「Noticias Uno」日前特別到行政院、中央流行疫情指揮中心、教育部、學校等地採訪，同時也到中信銀行站前分行拍攝相關防疫措施。

台灣今天沒有新增確診個案，不僅是連2天零確診，更是連續第15天沒有本土病例，顯示防疫成效有目共睹。南美洲國家哥倫比亞的電視台NTC Televisión節目「Noticias Uno」委由紀錄片導演Carlos Gómez拍攝台灣防疫成效，影片在YouTube向全球介紹台灣防疫工作。

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紀錄片導演Carlos Gómez這次為哥倫比亞電視台NTC Televisión製作台灣防疫新聞專題，拍攝教育部及台北市街景、商圈、花市、捷運、學校等，並採訪行政院發言人Kolas Yotaka、衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝及高中校長、師生。

此外，該影片也引用中華職棒大聯盟獨步全球開打的畫面，新聞專題分集播出，認為台灣良好控制疫情，是「一個透過自我管理與社會紀律的防疫範例」，讓觀看影片的國外網友紛紛留言，讚揚台灣防疫工作甚佳且防疫團隊由醫療人員組成。

中信金控表示，透過行政院和金管會銀行局安排，Carlos Gómez上周五至中信銀行站前分行拍攝防疫相關措施，包括客戶來行即填寫自主健康聲明書、量額溫，以及全體分行行員戴口罩為客戶服務，分行經理完善說明中信銀行防疫規範，影片也提及台灣在此防疫措施之下，經濟持續運作。

響應政府各項防疫政策，中信金控超前部署，4月20日起已實施上下班分流，員工採取三班制彈性上班，避免尖峰時間人潮集中的感染風險，中信金控及各子公司共約有20%人力調整上班時間。

另因應5月1日勞動節連假到來，中信金控也提醒全體同仁避免出入人多場所及進行不必要之旅行，遵守指揮中心訂定的「公共空間社交距離」，配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施。中信金控今年3月即展開異地備援，目前到班同仁於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議以電話或視訊方式進行，不同樓層同仁則降低業務接觸。