影／少一點、多很多！荷蘭代表謝台灣　宣布機構改名「荷蘭駐台辦事處」

記者王致凱／綜合報導

荷蘭27日慶祝「國王節」，專程空運3999朵鬱金香來台，對第一線醫護人員致上謝意。荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）晚間透過預錄影片宣布，由於雙方在多個領域展開合作，「荷蘭貿易暨投資辦事處」正式更名為「荷蘭在台辦事處」，「少了一點，多了很多」。

▲荷蘭駐台機構更名「荷蘭在台辦事處」。（圖／翻攝自Facebook／NetherlandsOffice）



荷蘭在台辦事處晚間7時發表影片，宣布即日起將「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）更名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），省略「貿易暨投資」等字。紀維德表示，辦事處業務過去幾年在多領域擴展合作，「顯然少了一點，但多了很多。」

紀維德表示，受到新冠病毒疾病疫情影響，今年的國王節與往年非常不同，而荷蘭也感謝台灣慷慨捐贈口罩，為了表示謝意，特別從荷蘭空運3999朵鬱金香來台，特別致贈與台灣第一線醫護人員，包括流行疫情指揮中心和全台各地醫療院所。

紀維德提到，台荷雙邊貿易額增幅達78.89億美元，相較前年增加41.1％，增幅是史上最大；如今荷蘭已是台灣在全球第十大、歐洲第二大貿易夥伴，也是重要的半導體產業合作伙伴。

紀維德說，台灣與荷蘭在永續發展、長照和綠色交通領域多有交流，荷蘭企業在台投資也趨於活躍，包括離岸風電、治水、新創公司、農業科技交流、大型建築和循環經濟，雙方人員交流頻繁。