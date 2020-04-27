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工商團體促降稅財長說「NO」 財部：營所稅延繳約500億元

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▲▼立法院財政委員會,財政部長蘇建榮。（圖／記者李毓康攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（27）日舉行所得稅結算申報記者會，根據財政部的估算，因為去（2019）年的景氣與2018年差不多，雖然扣除額略有變動，但是差異基本不大，所以估算今年所得稅申報件數會達620萬戶到630萬戶，申報淨額（自繳扣除退稅的部分）大約是1200億元。

營所稅的部分，未分配盈餘的稅率10%降至5%，這部分稅收預計只剩下150幾億元；結算申報的金額稅款大約3212億元（未含未分配盈餘稅額），如果企業如期來繳納大約維持這個金額；但是因為今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，企業獲利受到經濟衝擊的影響甚鉅，所以預估部分營所稅會延後到明年或者分期繳納，這部分大約是500億元。

請繼續往下閱讀...

今年因為疫情的關係，工商團體也一再要求降營業稅、營所稅，引來立委關心，民進黨立委吳秉叡在財政委員會上問及，外界揣測財政部要調降金融營業稅、營所稅，是否有這樣的傳聞？財政部長蘇建榮斬釘截鐵的表示「不會」。

不過財政部也正在研議給企業多一點紓困方式，像是民眾黨委員蔡壁如所提，留抵營業稅退稅可以從簡、從寬。以有開統一發票的商家來說，進貨規模大於銷貨規模，營業稅的進項稅額就大於銷貨的稅額，依規定是留抵下期不能退還，財政部也將朝放寬的方向研議，李慶華說，現在也正在請國稅局統整營業人溢付的情況，整理出通案的標準，提供給各區國稅局退給營業人參考之用。

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