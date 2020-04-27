大同市場派申請臨時股東會　遭經濟部駁回

▲ 大同公司。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

大同（2371）市場派股東羅得投資、競殿投資及三雅投資公司，早於108年8月18日即向經濟部提出申請召集股東臨時會，請求提前全面改選董事及獨立董事，但大同公司直到今（27）日才收到經濟部回函，大同表示，經濟部函文指出，因該股東申請理由尚非允當且無必要性，故該申請案不予許可。

大同指出，「向來尊重且維護所有股東之權益，但本案為少數別有居心股東藉機生事，以扭曲事實之爭議企圖抹黑本公司董事會，經本公司向經濟部陳述意見，並引用諸多事證說明，幸賴主管機關明察秋毫，不予許可其申請。」

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大同表示，將秉持嚴謹公司治理精神與紀律，維護公司與股東之權益。

大同旗下華映、綠能、尚志接連下市解散，大股東王光祥於去年號召所有股東，連署支持3%股東，向經濟部申請自行召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事。王光祥當時表示，根據公司法第173條第一項規定，以持有一年以上、持股逾3%股東，可請求董事會召開股東臨時會，並強調董事會如不同意，股東可報請主管機關許可自行召集；王光祥於去年5月請求董事會召開股臨會，但未獲同意，因此他而後決定依法請經濟部許可自行召集。直到今日才獲經濟部回函，但經濟部則以「股東申請理由尚非允當且無必要性」為理由駁回。