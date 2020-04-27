不戴口罩強行到國稅局報稅　依法可處最高1萬5000元罰鍰

▲民眾今年如果不戴口罩，去國稅局報稅，可以處3000元到1萬5000元的罰鍰。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（27）日在財委會上表示，5月1日到國稅局臨櫃報稅，強制要戴口罩、量體溫。如果民眾「不戴口罩強制闖入」財政部賦稅署長李慶華表示，依照傳染性防治法37條，可以處3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰，不過國稅局會以柔性勸導為優先。

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫，李慶華表示，因為疫情指揮中心已經指示，室內要保持1.5公尺的、室外1公尺的社交安全距離。

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為了避免5月報稅成為報稅缺口，財政部上周五（24）日洽疫情指揮中心，討論民眾報稅要強制戴口罩、量體溫的議案。財政部表示，與民眾進銀行強制戴口罩不同的是，民眾報稅強制戴口罩是依據傳染病防治法的規法規範，如果民眾不戴口罩強行違規報稅，可以處3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰。

李慶華表示，但是國稅局會先柔性勸導，讓民眾回去戴口罩再來報稅；部分國稅局也會提供簡易的口罩給民眾，但是數量也是十分的有限，所以民眾報稅還是帶自己的口罩來報稅，避免多跑一趟。

為了防疫許多業務工作國稅局已將移至戶外，隨著天氣漸漸變熱，國稅局還是勸民眾，在家報稅最輕鬆、放心，而且還可以抽獎，一舉數得。