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新加坡「移工宿舍」成最大感染群！緊急力拚「降低社區感染」

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▲▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

▲新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

文／中央社記者黃自強新加坡27日專電

新加坡新冠肺炎疫情仍嚴峻，除須遏阻外勞宿舍感染群外，社區感染也是防疫關鍵。新加坡昨天再新增4個感染群，如何讓社區感染病例大幅下降或成零病例，已成當務之急。

衛生部今天下午最新公告，初步確認新增新冠肺炎799起，確診總病例達1萬4423例，新增病例多數是住在外籍勞工宿舍的工作簽證持有人，另有14人是新加坡公民或永久居民。至今確診病患累計共有12人死亡。

▲▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

▲新加坡總理李顯龍曾發表談話表示，大批新增病例來自外籍移工宿舍。（圖／路透社）

新加坡昨天有931起新增病例，社區感染新增病例18起；今天新增799起病例，社區感染病例數新增14人，相較昨天已微幅下跌。雖然新增病例增幅減緩，但昨天再新增4個感染群。此外，新加坡目前以外勞宿舍為最大感染群，S11榜鵝外勞宿舍是其中最大感染群。

總理李顯龍日前曾發表談話，說明幾乎所有新增病例是來自外勞宿舍。雖然社區傳播情況趨穩定，平均每天確診不到30起，但大家仍要持續遵守阻斷措施規定，讓社區每天新增病例大幅下降到個位數，甚或零病例。

▲新加坡移工。（圖／路透）

▲新加坡疫情嚴峻，除了遏阻移工宿舍感染群以外，社區感染也是防疫關鍵。（圖／路透）

新加坡從4月7日起到5月4日實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker），減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情散播，李顯龍21日再宣布將延長阻斷措施一個月到6月1日止。今天是新加坡執行阻斷措施的第21天，違反社交安全距離措施與外出不戴口罩人數顯著改善，接獲罰單人數連日來均未超過100人。

另外，新加坡第3個社區隔離設施場地樟宜展覽中心，開始接收症狀輕微的確診患者，患者主要來自外勞宿舍。大眾運輸業者SMRT也和科技業者HOPE Technik合作改造公車，這些經由特別設計的公車預計本周開始載送新冠肺炎患者。

新加坡目前未封城，沒有調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON ）等級到紅色警戒，但外界或視之為半封城或準封城狀態。

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