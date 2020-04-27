2500間小商家取得紓困核貸　還款期可望放寬至二年

記者林淑慧／台北報導

政府紓困開辦國內小規模營業人50萬元小額貸款，行政院政務委員龔明鑫今（27）日表示，為降低小商家的營運負擔，政院已協調銀行公會，將延長貸款還款期至二年，且前六個月得還息不還本，有利於小商家在疫情期間的現金流。

▲行政院政務委員龔明鑫。（圖／行政院提供）

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新冠肺炎疫情延燒，衝擊國內內需型產業，政府加碼紓困措施，包括小規模營業人50萬元小額貸款上周開辦，不過業界傳出有商家跑了幾家銀行四處碰壁，質疑紓困政策「看得到卻難吃到」。

對此，龔明鑫表示，行政院紓困貸款討論平台今天召開會議，院方與銀行公會已達成共識，對於小規模營業人的貸款還款期間，由原本的一年延長為二年，且前6個月可以只還息不還本，並由信保基金提供10成保證，線上收件、當日核保。

經濟部說明，小規模營業人是指有稅籍登記且每月銷售額未達20萬元者，可申請50萬元貸款，利率為1%，由信保基金提供十成信用保證，保證期間免收保證手續費。

經濟部表示，小規模營業人如受疫情影響營業額下滑15%以上，並得享有利息補貼，補貼期限最長1年，補貼利率最高0.845%。本項貸款可直接向金融機構專責窗口申請，銀行使用簡易評分表審查通過後，送信保基金在3個小時內完成核保程序，銀行在3日內完成核貸作業。